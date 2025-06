Name: Rupert König

Meine Karriere begann als ich als Student der Medientechnik während des Studiums als tontechnischer Assistent bei den Produktionen mithelfen durfte. Nach dem Studium wurde ich als freier Ingenieur im Tonbereich beschäftigt.

Mit der Übernahme der Abteilungsleitung in 2009 wurde ich auch verantwortlich für die Ausbildung der Mediengestalter am Standort Mainz.

Was macht die Ausbildung beim SWR in Ihren Augen besonders?

Am Standort Mainz haben wir eine Ausbildungskoorperation mit dem ZDF, das heißt wer hier ausgebildet wird, lernt den SWR und das ZDF kennen.

Was bereitet Ihnen am meisten Freude in Ihrer Funktion als Ausbilder?