Name: Ralf Kandler

Auf der Suche nach neuen Herausforderungen bin ich hier über die SWR-Karriere Seite auf die Stelle des Betriebsleiters der Kantine am Standort Stuttgart aufmerksam geworden – die Chance für mich, mein Fachwissen, meine Leidenschaft für den Beruf und meine Erfahrungen in einem spannenden Unternehmensumfeld, einzubringen und weiterzugeben.

Seit zwei Jahren habe ich diese Position inne und darf unsere Nachwuchsköchinnen und -köche durch Ihre Ausbildung begleiten.

Was macht die Ausbildung beim SWR in Ihren Augen besonders?

Der SWR bildet in zahlreichen verschiedenen Ausbildungsberufen aus und bietet hierbei ein sicheres Arbeitsumfeld mit viel Raum und Unterstützung für die fachliche und persönliche Entwicklung. Zusätzlich wird sehr viel Wert auf eine gute Work-Life Balance gelegt und es werden zahlreiche attraktive Benefits geboten.

Was bereitet Ihnen am meisten Freude in Ihrer Funktion als Ausbilder?