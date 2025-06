Luca Rizzelli

per Mail teilen

Ludwigshafen, Berlin, Mainz, München und Hamburg - mit Abständen habe ich in meinem Werdegang schon einige Erfahrungen gemacht. Die konnte ich beim Start in diesen besonderen Volo-Jahrgang gut gebrauchen.

So viel Abstand liegt zwischen meiner Heimat und dem nächsten SWR-Standort…

Italien oder Deutschland, Ludwigshafen oder Hamburg – in meinem Werdegang mischen sich viele Orte, die ich als Heimat definieren könnte. Schwierig, sich da auf ein Land oder eine Stadt festzulegen. Deswegen tausche ich den Begriff Heimat gegen Geburtsort. Dann komme ich auf sieben Km Luftlinie zwischen Rheingönheim und dem SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen.

Ich freue mich im Volontariat mit Abstand am meisten auf…

… die vielen Möglichkeiten im SWR. Ob Fernsehen, Radio oder Online – durch das Volontariat kann ich mir die verschiedenen Bereiche des Journalismus anschauen und von Menschen lernen, die ihrem Job mit Leidenschaft nachgehen.

Wenn ich mit Abstand auf meine bisherigen journalistischen Erfahrungen schaue, dann…

… ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Nach meinem Psychologie-Studium waren Hospitationen bei den Öffentlich-Rechtlichen in Mainz und München meine ersten Schritte in den Journalismus. Danach ging es zum Online-Sender Rocket Beans TV nach Hamburg. Jetzt schließt sich der Kreis und ich kehre durch mein Volontariat wieder zurück in den Südwesten.

In meiner Freizeit mache ich mit Abstand am liebsten…

Bücher, Filme, Serien, Podcasts, Artikel – für gute Geschichten, egal in welcher Form, finde ich immer Zeit.

Ich halte Abstand von…

… der Floskelwolke.

Sobald die Abstandregeln aufgehoben sind, werde ich…

… wieder Angst vor Menschen haben, die mit Maske in eine Bank laufen.