SWR Fotograf Yannick Mai

Kaffee oder Tee?

Morgens Tee, ab 14 Uhr Kaffee. Der Sonntag ist für Kaffee/Kuchen reserviert.

Da bin ich daheim

In Wackernheim bin ich aufgewachsen und seitdem immer wieder gerne zurück nach Hause gekommen. Prinzipiell fühle ich mich aber überall dort wohl, wo gute Freunde um mich herum sind.

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

Ursprünglich wollte ich Sportjournalist werden und war in meiner Schulzeit für eine Regionalzeitung auf den Sportplätzen rund um Mainz unterwegs. Während meines Bachelors in Onlinejournalismus und meiner Arbeit bei der FAZ habe ich mich immer mehr mit Politik beschäftigt. Im Anschluss bin ich daher nach Tübingen und habe Friedensforschung/Internationale Politik studiert. Gleichzeitig war ich für das SWR Studio Tübingen als multimedialer Reporter von der Alb bis zum Bodensee unterwegs und habe meine Leidenschaft für audiovisuelle Medien entdeckt.

Das finde ich am besten am Südwesten

Linsen mit Spätzle, Weinfeste in Rheinhessen, Schaffe schaffe Häusle baue, Funzelfahrten.

Von meinem Planet Wissen

Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten? Tatsächlich passiert in einem Fußballspiel gut eine halbe Stunde lang gar nichts, die Spielerinnen oder Spieler laufen also nur circa eine Stunde. Meiner Meinung nach viel zu viel: In meiner Fußballkarriere war ich oft schon froh, wenn der Schiedsrichter zur Halbzeit gepfiffen hat.

Sag die Wahrheit: nach Sendeschluss …

und wenn die Mikros aus sind, gibt es bei mir nur zwei Modi: Auf der Couch einschlafen und mitten in der Nacht vollkommen verpeilt wieder aufwachen oder mit Freunden um die Häuser ziehen.