Wir wechseln durch!

Premiere! Zum ersten Mal dürfen unsere Praktikantinnen im Rahmen ihres Praktikums im Personalbereich an einer Rotation im SWR teilnehmen.

Die Praktikantinnen Elena Glauben, Mia Kälberer und Maria Peric hospitieren für jeweils zwei Tage in den Abteilungen Personalmarketing, Personalmanagement und Personalentwicklung.

Ziel ist es, Einblicke in die jeweiligen Personalabteilungen zu erhalten und kleine Aufgaben gemeinsam umzusetzen.

Wer sind wir?

Hey, ich bin Elena (links), 27 Jahre alt und studiere Hotelmanagement an einer höheren Berufsfachschule in der Pfalz. Ich absolviere gerade mein 6-monatiges Pflichtpraktikum beim SWR im Personalmanagement.

Hi, ich bin Maria (mitte) und bin 24 Jahre alt. Ich studiere Berufspädagogik und Anglistik an der Universität Stuttgart und befinde mich momentan in meinem Praxissemester beim SWR in der Personalentwicklung.

Hey hey, ich bin Mia (rechts), 22 Jahre alt, studiere Bildungswissenschaft/ Erwachsenenbildung an der PH in Ludwigsburg und mache derzeit mein Praxissemester beim SWR im Personalmarketing.

Wie lief die Rotation ab?

Die erste Station - Personalmarketing innerhalb der Abteilung Personalstrategie und -controlling (PSC)

Elena und Maria besuchten mich (Mia) in meiner Abteilung und begleiteten mich zwei Tage lang in meinem Aufgabenbereich.

Wir hatten die Möglichkeit uns auszutauschen, erstellten Vorstellungsposts, planten Formatideen für den Instagram-Kanal SWR Backstage und stellten Messeequipment zusammen. Darüber hinaus lernten Elena und Maria in einer gemeinsamen Schalte das PSC Team kennen, welches im Anschluss die Themengebiete und Aufgaben des Personalmarketings, der Personalstrategie und des Personalcontrollings näherbrachte.

Die zweite Station - Personalmanagement (PM)

Dieses Mal besuchten Maria und Mia mich (Elena) im Personalmanagement.

Durch eine morgendliche Begrüßung lernten Maria und Mia die Teammitglieder*innen des Teams "Praktika" innerhalb des Personalmanagements kennen. Wir erhielten Einblicke in die Erstellung von Praktikumsausschreibungen, Verträgen und Bescheinigungen. Ich zeigte, was zu meinen täglichen Aufgaben gehört und welche verschiedenen Praktikumsformen im SWR möglich sind. Außerdem wurden uns die Aufgabengebiete des Mitarbeiter- und Bewerberservice gezeigt.

Die dritte Station - Personalentwicklung (PE)

Zum Abschluss besuchten Elena und Mia mich (Maria) in der Personalentwicklung.

Wir nahmen an der wöchentlichen "PE Update Schalte" teil. Zu Beginn erzählte ich Mia und Elena was meine Aufgaben sind. Die restliche Zeit bekamen wir durch meine Kolleg*innen Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Personalentwicklung. Gemeinsam überlegten wir uns Inhalte zum Thema E-Training für Auszubildende, das zukünftig umgesetzt werden soll.

Wir hoffen, dass die Rotation auch in Zukunft beibehalten wird. Wir drei fanden es super, auch über unsere jeweiligen Praktikumsbereiche hinaus, weitere Einblicke in die verschiedenen Personalabteilungen zu bekommen und uns untereinander zu vernetzen. 😊