Mein virtueller Azubi-Einsatz

Hi! Mein Name ist Jessika Cieslar und ich habe letzten Sommer meine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement begonnen. Im März kam plötzlich die Corona Pandemie und meine geplante Ausbildungsstation im Funkhaus wurde zu einem "virtuellen Einsatz". Welche Änderungen und Herausforderungen es dabei gab, lest ihr hier!