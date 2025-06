Unsere duale Studentin Matilda Ewald ist aktuell im 4. Semester und erzählt uns im Interview, wie sie auf das duale Studium beim SWR gekommen ist und was sie währenddessen alles erlebt.

Wie bist du an dein duales Studium gekommen?

Mein Weg zum SWR und auch zu meinem dualen Studium war eher untypisch. Nachdem ich mein Praktikum bei den Kindernachrichten Logo! absolviert habe, stand für mich fest: Ich möchte in Zukunft gerne bei und für ein Medienunternehmen arbeiten. Für ein duales Studium interessierte ich mich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch überhaupt nicht. Erst als das Abi immer näher rückte, setzte ich mich wirklich mit der Frage auseinander, wie ich meine Zukunft gestalten möchte und welche Ausbildungsform für mich die richtige ist. Ein ehemaliger ZDF Kollege hat mich dann auf das duale BWL Studium beim SWR aufmerksam gemacht und zwei Tage vor Ausschreibungsende ging meine Bewerbung dann auch raus.

Obwohl ich mit der BWL und auch mit dem Konzept eines dualen Studiums vor ziemlich genau drei Jahren noch überhaupt nichts anfangen konnte, kann ich mir heute nichts anderes mehr vorstellen.

Was hast du von deinem Studium erwartet und haben sich deine Wünsche erfüllt?

Ehrlicherweise habe ich mir vor dem Studium recht wenig Gedanken darüber gemacht, was mich erwarten könnte. Da ich jedoch für mein Studium aus einer kleineren Stadt aus Hessen nach Stuttgart gezogen bin und überhaupt niemanden kannte, hoffte ich natürlich sehr, neue Menschen kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen und vor allem anzukommen. Jetzt, 1,5 Jahre später kann ich sagen, dass es nicht nur die beste Entscheidung war nach Stuttgart zu ziehen, sondern auch, dass durch die kleinen Kurse in der Uni und den Team-Spirit im SWR, mir der Einstieg wirklich sehr leicht gemacht wurde.

Welche Aufgaben haben dir während deines Studiums besonders viel Spaß gemacht?

Meiner Meinung nach ist das beste an einem dualen Studium, dass man wirklich überall mal reinschnuppern kann. Ich durfte nicht nur an vielen Events, wie dem SWR Doku Festival teilnehmen, sondern auch in Redaktionen mitarbeiten, Onboarding-Maßnahmen entwickeln und durchführen sowie unseren Ausbildungskanal @SWRBackstage betreuen. Deswegen: Spaß hat eigentlich alles gemacht, aber mein Einsätze in der Personalentwicklung und auch im Personalmarketing waren mein persönliches Highlight.

Wie hat man dich als Studentin behandelt? Hast du dich ausreichend betreut gefühlt?

Ich konnte durchweg nur positive Erfahrungen sammeln. Meiner Meinung nach, wird weder den Azubis noch uns Dhlern in irgendeiner Form das Gefühl gegeben, nicht wichtig genug zu sein. Im Gegenteil, teilweise war ich überrascht wieviel Verantwortung ich nach so kurzer Zeit übernehmen durfte.

Die Betreuungssituation würde ich allgemein als gut betiteln, unterscheitet sich jedoch sehr von Abteilung zu Abteilung. Einige Betreuende sind engagierter als andere, was aber natürlich auch mit dem jeweiligen Arbeitspensum zusammen hängt.

Welche Tipps hast du für alle auf Lager, die sich auch für ein duales Studium hier interessieren?

Neben dem Tipp, sich nicht verrückt zu machen und sich auf das Ganze einzulassen, würde ich allen Interessierten raten einmal unseren SWRBackstage Insta-Channel auszuchecken, über den wir Dhler, Azubis und Volos regelmäßig von unsere Aufgaben berichten und einen Blick hinter die Kulissen gewähren. :)