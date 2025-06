Einblicke in die Ausbildung Fachinformatik für Anwendungsentwicklung

Unsere Auszubildende Joelle Schlenker erzählt im Interview, wie sie auf die Ausbildung beim SWR gekommen ist und was sie währenddessen alles erlebt.

Wie bist du an deinen Ausbildungsplatz gekommen?

Ich habe im Internet nach Unternehmen gesucht, die die Ausbildung anbieten, und bin dabei auf den SWR gestoßen. Daraufhin habe ich mich beworben.

Was hast du von deiner Ausbildung erwartet und haben sich deine Wünsche erfüllt?

Meine Erwartung war, dass ich viel Neues lerne und mein Wissen vertiefe. Dabei war mir auch wichtig, dass ich nicht nur für mich, sondern auch mit anderen lerne und arbeite. Bisher hat das echt gut funktioniert und ich freu mich auf das, was mich noch erwartet.

Wie hat man dich als Azubi behandelt? Hast du dich ausreichend betreut gefühlt?

Inzwischen bin ich in der dritten Abteilung und wurde in jeder dieser Abteilungen freudig willkommen geheißen. Es war nicht so, dass ich immer nur daneben saß und den anderen beim Arbeiten zugeschaut habe. Mir wurde immer eine Einführung gegeben und dann bekam ich auch schon die erste Aufgabe, die ich allein erledigen sollte. Das hat meistens gut geklappt und wenn es doch einmal ein Problem gab, hatte ich mehrere Ansprechpartner, an die ich mich wenden konnte.

Welche Aufgaben haben dir während deiner Ausbildung besonders viel Spaß gemacht? Gab es auch Dinge, die du nicht so gerne gemacht hast?

Mir hat bisher jede Aufgabe Spaß gemacht. Aber am besten gefallen haben mir Aufgaben, bei denen ich programmieren konnte.

Welche Tipps hast du für alle auf Lager, die sich auch für eine Ausbildung hier interessieren?

Eigentlich fallen mir nur zwei ein: Erstens, wenn du kannst, mach vor deiner Ausbildung ein Praktikum – einfach um sicher zu sein, dass der Beruf auch das ist, was du dir darunter vorstellst. Mir hat das geholfen, mich gegen einen anderen Beruf und für diese Ausbildung zu entscheiden. Und zweitens, verstell dich nicht! Es geht viel auch darum, ob du zum Betrieb passt, nicht wie viel du schon weißt.