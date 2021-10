Kaffee oder Tee?

Definitiv, Latte Macchiato! Ohne Kaffee am Morgen läuft nichts.

Da bin ich daheim

Überall und nirgendwo. Wohl fühle ich mich in der sonnigen Metropole Kairo, aber auch in Kölle am Dom. Dortmund gehört ein Stück weit zu "daheim"-Sein, aber auch Krakau, wo ich Familie habe. Mein Heimatgefühl ist wie ein Puzzle aus verschiedenen Orten.

Zur Sache: Das habe ich vor dem Volontariat gemacht

In Dortmund habe ich Journalismus studiert. Zum Öffentlich-Rechtlichen wollte ich schon immer, da ich die Vielseitigkeit schätze. Vor dem Volo habe ich nochmal viel Vitamin D am Mittelmeer getankt.

Das finde ich am besten am Südwesten

Ganz klar: Maultaschen!



"Wir kennet elles, no ned Hochdeutsch"- Mit Schwäbisch tue ich mich noch etwas schwer, aber das wird schon ... . Mit mehreren Sprachen bzw. Dialekten bin ich ja aufgewachsen. Was mir direkt auffällt, sind die idyllischen Städte in der Region sowie die Nähe zur Natur.

Von meinem Planet Wissen

Zwei meiner wertvollsten Lebensmottos:

1. Jeder Mensch hat eine Geschichte, die erklärt, warum er so ist, wie er ist. Das macht uns einzigartig.

2. Everything happens for a reason. Stay calm, and carry on.

Sag die Wahrheit: nach Sendeschluss …

und zum Abschalten nach der Arbeit koche und esse ich unheimlich gern. Die restliche Energie lasse ich dann in Sportaktivitäten raus. Am Abend facetime ich mit meiner Familie und Freunden aus aller Welt.