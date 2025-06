Video-Konferenzen statt Meetings in der Redaktion, Telefoninterviews statt Studiogäste – auch bei SWR3 ist der Radio-Alltag in Corona-Zeiten ein anderer. Einen Einblick in all die Veränderungen gibt uns SWR3 Reporter Nils Dampz, den ihr ja bereits aus unseren Ausbildungsclips kennt. Dabei klärt er auch die wichtige Frage, ob das Klopapier reicht? Oder ob Thomas Gottschalk den Sicherheitsabstand im Studio einhält?