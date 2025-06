DDT20: Porträt von Khalil Khalil aus Syrien

Hi, ich bin Khalil, stamme aus Syrien und lebe seit Ende 2015 in Deutschland. In Aleppo habe ich Jura studiert. Aber hier in Deutschland mache ich eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Journalismus hätte ich auch gerne gemacht – dafür reichen aber meines Erachtens meine jetzigen Sprachkenntnisse nicht. Also eine Ausbildung. Aber auch hier sind Barrieren zu überwinden. Die Sprache ist zwar ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige. Es gehört aus meiner Sicht noch mehr dazu: • Einen Betrieb finden, der dich mit deiner Geschichte annimmt und dies als Bereicherung betrachtet. Denn wer es von Syrien nach Deutschland schafft, schafft noch vieles mehr... • Kommunikation, denn Kommunikation ist meiner Ansicht nach des Pudels Kern. • Haltung und Flagge zeigen – sowohl online als auch offline. Neben meiner Ausbildung halte ich Vorträge über Flucht, Integration, Sprache und Dialekte, Demokratie sowie Kulturschock.

