🎬 Heute im Fokus: Birgit-Caroline Grill

Name: Birgit-Caroline Grill

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seiner vielseitigen Ausrichtung hat mich schon immer fasziniert, deshalb war es meine erste Berufswahl.

Seit 2013 bin ich Ausbildungsbeauftragte für den Bereich IDA Volontariat Dokumentation.

Was macht die Ausbildung beim SWR in Ihren Augen besonders?

Ganz eindeutig die vielen Möglichkeiten, die unterschiedlichen Bereiche, die Vielfalt sowohl im dokumentarischen, im redaktionellen als auch im technischen Bereich und die sich ständig verändernden Inhalte, gerade in der IT sind spannend und begeisternd.

Was bereitet Ihnen am meisten Freude in Ihrer Funktion als Ausbilderin?