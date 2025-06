Hallo! Mein Name ist Anna Janzen und ich absolviere ein duales Studium Informatik, Studienrichtung Informationstechnik an der DHBW Karlsruhe und im SWR.

Wo ist dein Platz im SWR?

In den verschiedenen Bereichen der Hauptabteilung „IT, Medientechnik und Programmverbreitung“ - das ist der größte IT-Bereich im SWR, der die Technik für die Erstellung und Verbreitung der multimedialen Angebote bereitstellt. Vor allem sind wir da in der Abteilung „IT-Infrastruktur“ eingesetzt, aber auch im „IT-Service“ (das ist die Abteilung, die sich um den Anwendersupport und die IT-Arbeitsplatzausstattung kümmert) oder in den Abteilungen „Basis- und Metadatensysteme“ oder „Medien- und Verwaltungssysteme“ (hier geht es ums Programmieren, d.h. es werden Softwareanwendungen entwickelt und betreut).

Um was geht es bei deiner Ausbildung?

Es geht darum, verschiedene Bereiche der Informatik kennenzulernen; der Schwerpunkt liegt dabei auf der Netz- und Softwaretechnik.

In den Theoriephasen an der Dualen Hochschule lernt man zunächst Grundlagen in allen Bereichen der Informatik, in der Fachrichtung Informationstechnik zusätzlich auch in Physik und Elektronik.

Während der Praxisphasen bearbeiten wir Student*innen Projekte zu den unterschiedlichsten Themen, mal über Server- oder Netzwerktechnik allgemein, mal über Themen, die einem nur in modernen Medienunternehmen begegnen, wie z.B. die Anbindung der Hörfunkproduktion über IP.

Was ist reizvoll an deiner Ausbildung?

Das duale Studium verbindet die Theorie mit der Praxis, man lernt viele Grundlagen und auch weiterführende Theorie an der Hochschule und kann das erlernte Wissen direkt in den Praxiseinsätzen und Projektarbeiten anwenden.

In den Projekten kann man die Zukunft der Technik im SWR mitgestalten. Ich bearbeite zum Beispiel gerade ein Projekt, in der ich mich mit einer neuen Technologie, dem SD WAN, auseinandersetze. Das ist eine software-gesteuerte Methode, mit der die Außenstudios des SWR an das SWR-Netzwerk angebunden werden sollen. Am Ende soll ich eine Empfehlung aussprechen, ob und wie wir SD WAN im SWR einsetzen können. Andere Student*innen entwickeln beispielsweise ein neues Konzept für die Suche von ähnlichen Musikstücken in einem Audiomassenspeicher oder ein System zum Erkennen von Duplikaten in Videofiles.

Vor meinem dualen Studium habe ich im SWR eine Ausbildung zur Mediengestalterin absolviert und dabei die Produktion gut kennengelernt. Ich habe mir aber nicht vorstellen können, wie groß der Einfluss der IT auf die Hörfunk- und Fernsehproduktion wirklich ist. Das jetzt live mitzuerleben, von der anderen Seite aus, ist sehr spannend.

Was sollte man mitbringen?

Wichtig ist auf jeden Fall ein Interesse an (Rechner-) Technik. Für die Theoriephasen ist Verständnis für Mathe, Physik und Elektrotechnik hilfreich. Ich hatte zuletzt in der 7. Klasse Physik und ich musste einiges lernen, um eine gute Note in der Klausur zu schreiben. Es hilft also, wenn man ein paar Vorkenntnisse hat.

Obwohl man ein anderes Bild von Informatikern hat, werden die meisten Aufgaben doch im Team erledigt, daher sollte man gut im Team arbeiten können.

Was erwartet einen im SWR?

Der SWR ist ein Medienunternehmen, das einem viele Einblicke bieten kann, die man in anderen Unternehmen nicht bekommt. Die Digitalisierung gerade im Medienumfeld schreitet immer weiter voran, dadurch hat man hier die Möglichkeit, die Zukunft direkt mitzugestalten.

Dein Tipp für (potenzielle) Bewerber*innen?

Seid einfach ihr selbst und glaubt an euch!