Interview mit Marieke Reimann

Sie ist jung, nämlich gerade mal 34 und geboren in Rostock. Sie ist renommierte Digital-Journalistin und sie war Chefredakteurin des Online-Magazins „ze.tt“ der Wochenzeitung „Die Zeit“. Und jetzt wird sie die Zweite Multimediale Chefredakteurin des SWR. Marieke Reimann tritt ihre neue Stelle zum 1. November 2021 an. Das Team vom SWR vernetzt-Newsletter hat ihr jetzt schon ein paar neugierige Fragen gestellt.

Sie wohnen noch in Berlin: Wie groß wird der Kulturschock sein, wenn Sie dann im schönen aber doch eher beschaulichen Baden-Baden leben?

Haha, es wird kein Schock, sondern ein Vergnügen, endlich hier zu arbeiten. Glauben Sie mir, wenn Sie lange genug in Berlin leben, fangen Sie an, sich nach Freundlichkeit, Ruhe und frischer Luft zu sehnen – drei Dinge, die mir in Baden-Baden stets begegnet sind.

Wie muss man Sie sich privat vorstellen?

Genauso wie beruflich. Es gibt keine Diskrepanz zwischen mir im Job und im Privatleben. Ich finde es eine ulkige Vorstellung mancher Medienschaffender, die Einstellung zu bestimmten Dingen an der Bürotür abzugeben. Wie soll das funktionieren? Ich habe doch nicht zwei Gehirne: eines für Zuhause und eines für die Arbeit.

In meiner Freizeit windsurfe ich, spiele Schlagzeug und beschäftige mich viel mit Street-Art. Außerdem bin ich ziemlich gesellig und oft draußen – Sie finden mich bestimmt eher im Club, bei einer Fotoausstellung oder im Wald als auf der Couch am Wochenende.

Das klingt sehr aktiv, der Job als Zweite Chefredakteurin ist allerdings ziemlich stressig, wobei kommen Sie so richtig runter?

Wenn ich bis zum Ellenbogen mit beiden Armen in Kübeln voller Pflanzenerde stecke und meinen Balkon wahlweise frühlingstauglich oder winterfest mache.

Eine letzte Frage noch: Eines Ihrer großen Themen ist Ostdeutschland, mutet fast an wie eine Mission, die Berichterstattung zu Ostdeutschland grundlegend umzukrempeln?

Ich sehe es nicht als Mission, sondern als Grundvoraussetzung für objektive journalistische Arbeit, sich für eine möglichst gleichberechtigte Berichterstattung und Ansprache aller in Deutschland vertretenden Bevölkerungsgruppen gerade in einer Führungsposition einzusetzen. Denn die Berichterstattung über Ostdeutsche ist genau wie die über andere Minoritäten in Deutschland oft pauschalisierend und einseitig – darüber will ich aufklären, auf Fehler in der Vergangenheit hinweisen und zu Veränderungen in der Zukunft anregen.

Als Chefredakteurin kann und sollte ich hier einen Unterschied setzen, sowohl in der Themenbreite angesprochener, aber auch abgebildeter Zielgruppen als auch als Person mit Vorbildfunktion in einer verantwortungsvollen Rolle.