Prototyp-Testing

Wir wollten auch, dass Spieler*innen mit der städtischen Umgebung interagieren. Im Laufe des Spiels müssen sie sich beispielsweise auf eine Überwachungskamera an einem Hauseingang „hacken“, um an die Aufnahmen zu kommen. Durch ein gekipptes Fenster in einem Hinterhof können sie gegen Ende des Spiels ein Streitgespräch zwischen Tatverdächtigen belauschen. Das voraufgezeichnete Gespräch wird ausgelöst, sobald die Spieler*innen den Hinterhof betreten. All diese technischen Umsetzungen für den Prototyp erfolgten durch uns.