SWR Voice Angebote im Überblick

Sie finden Ihr Smartphone nicht, möchten aber mit Familie oder Freunden telefonieren? Sie haben gerade keine Fernsehzeitung zur Hand, möchten aber wissen, was auf welchem Sender läuft? Sie können Nachrichten abrufen, Musik hören oder nach dem Wetter fragen: Smart Speaker wie „Echo“ oder „Google Home“ sind wahre Alleskönner. Die Geräte lassen sich bequem über Sprachbefehle steuern. Auch der SWR stellt zahlreiche Angebote bereit.

Möglichkeiten mit dem SWR Sprachassistenten Angebot

Wie helfen mir Sprachassistenten?

Ein Sprachassistent ist wie ein Programm auf Ihrem Handy oder Smart Speaker, dass Sie über Ihre natürliche Sprache steuern können. Sie müssen auf keinen Bildschirm tippen oder technische Kenntnisse haben, sondern können bequem mit den Geräten sprechen, wie „Alexa, spiele SWR1“. Durch die freihändige Bedienung eignen sich die Geräte auch gut für Menschen, die keinen Computer besitzen oder deren Sehkraft oder Mobilität eingeschränkt sind. Alle Funktionen stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und sind einfach zu bedienen, wenn Sie das Prinzip einmal verstanden haben. Auch das Thema Datenschutz ist in Deutschland streng geregelt – Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass Ihr Smart Speaker alle Konversationen aufzeichnet.

Unsere Angebote für Sprachassistenten

Amazon Alexa

Skill Inhalt des Skills Wie funktioniert´s? Radio steuern Sag:

"Alexa, spiele SWR1"

"Alexa, spiele SWR4" Podcast abspielen Sag:

“Alexa, spiele Radiotatort" Radio steuern

Radio nachhören

Nachrichten

Stauinfos Sag:

"Alexa, starte SWR3"

"Alexa, starte SWR3 und spiele einen Stream"

"Alexa, starte SWR3 und spiele die Nachrichten"

"Alexa, frage SWR3 nach Staus auf der Autobahn 5" Radio steuern

Musikstreams

Playlistsuche

Stauinfos Sag:

"Alexa, starte DASDING"

„Alexa, spiele Partyfieber von DASDING“

„Alexa, spiele Chillout von DASDING“

„Alexa, frage DASDING nach dem aktuellen Song“ / „…dem Moderator?“

„Alexa, frage DASDING nach Staus auf der A6“

Was genau sind Sprachassistenten?

In dem Zusammenhang fallen häufig zwei Wörter – Sprachassistenten und Smart Speaker. Smart Speaker bedeutet wörtlich übersetzt ‘intelligenter Lautsprecher’ – also ein Lautsprecher, der mittels WLAN mit dem Internet verbunden ist und mit der Sprache gesteuert werden kann. Die eigentliche Arbeit wird aber gar nicht vom Smart Speaker erledigt, sondern vom Sprachassistenten, der integrierten Software. Also beispielsweise von Alexa, Siri, Bixby, oder dem Google Assistant. Der Smart Speaker ist sozusagen der Körper und der Sprachassistent das Gehirn. Der Kauf eines Smart Speakers ist eine einmalige Investition und für die Benutzung fallen keine weiteren Kosten an. Mit Skills bzw. Actions können Sie neue Funktionen hinzufügen und Ihr Gerät persönlich anpassen.

Einfache Installation und Verwendung

Sprachassistenten und Smart Speaker gibt es von unterschiedlichen Marken. Obwohl jedes intelligente Lautsprechersystem etwas anders funktioniert, ist es möglich, die grundlegenden Konzepte leicht zu verallgemeinern.

Amazon Echo / Alexa

Amazon hat einen eigenen Sprachassistenten – Alexa – und einen eigenen Smart Speaker – Echo. Haben Sie sich einen Echo gekauft, leitet Sie der intelligente Lautsprecher durch die einmalige Installation. Neben den Grundfunktionen gibt es sogenannte Skills, etwa wie Apps auf Ihrem Smartphone, mit denen Sie neue Funktionen hinzufügen können. Wenn Sie bereits einen bestimmten Skill im Blick haben, sagen Sie einfach „Alexa, öffne [Skill]“ und die Assistentin übernimmt die Installation automatisch für Sie. Alternativ können Sie über die Amazon Alexa App auf Ihrem Smartphone nach Erweiterungen suchen:

Öffnen Sie die Alexa App und gehen in das Menü. Tippen Sie auf Skills. Geben Sie in das Suchfeld ein Schlagwort ein oder wählen Sie eine Kategorie, um die verschiedenen Rubriken zu durchforsten. Tippen Sie auf Erweiterung > Aktivieren.

Nun können Sie den Skill jederzeit per Sprachbefehl öffnen und nutzen.

Skills und Flashbriefings schnell eingerichtet

Google Home / Google Assistant

Der Sprachassistent von Google heißt Google Assistant und die intelligenten Lautsprecher Google Home oder Google Nest. Nach der einmaligen Installation, durch die Sie von dem Lautsprecher geführt werden, können Sie Radio zum Beispiel über die ARD Audiothek hören. Sagen Sie einfach „Hey Google, spiele [Programmname zB SWR3]“ und die Assistentin übernimmt die Auswahl. Alternativ können Sie über die Google Home App auf Ihrem Smartphone Radio hören.

Öffnen Sie die Google Home App:

Tippen Sie rechts oben auf Ihr Konto. Prüfen Sie, ob das angezeigte Google-Konto mit Ihrem Lautsprecher oder Display verknüpft ist. Wenn Sie zu einem anderen Konto wechseln möchten, tippen darauf oder auf Weiteres Konto hinzufügen. Tippen Sie auf Assistant-Einstellungen, scrollen Sie nach unten und tippen Sie unter „Alle Einstellungen“ auf Entdecken. Scrollen Sie durch die verfügbaren Aktionen für Google Assistant. Wenn Sie die gewünschte Aktion gefunden haben, tippen Sie auf die Karte. Lesen Sie die Informationen zum Dienst, einschließlich der Beispiele für mögliche Fragen.

Woher haben Sprachassistenten ihr Wissen?

Sprachassistenten wissen immer die passende Antwort und führen die richtige Aktion aus. Wie funktioniert das eigentlich? Intelligente Lautsprecher besitzen mehrere Mikrofone, die meistens im 360-Grad-Radius angeordnet sind und auf das jeweilige Aktivierungswort warten. Sobald das jeweilige Aktivierungswort, wie ‘Alexa’, ‘Hey Google’ oder ‘Hey Siri’ fällt, werden die Smart Speaker aktiv und zeichnen das Audiosignal – also das gesprochene Wort- auf. Die Audio-Datei wird in mehreren Schritten in Computersprache umgewandelt und analysiert. Der Sprachassistent greift auf eine Datenbank zu, ruft die Daten ab und erstellt eine Antwort in Textform, die anschließend wieder in Sprache umgewandelt wird. Die Geräte zeichnen nur Gespräche auf, wenn das Aktivierungswort erkannt wurde. Ohne das Aktivierungswort geht sozusagen alles, was gesagt wird, zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus’.

