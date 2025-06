Bei unseren X Club Events möchten wir einen Einblick in unsere Projekte geben und uns mit dir zu Innovationsthemen austauschen. Also komm' in unseren X Club und sei live dabei!

Falls du es mal nicht live schaffst, findest du hier die Recaps der vergangenen Events.

Alle drei Monate findet ein Event zu einem speziellen Thema, wie Klimawandel, Diversity, Gaming oder konstruktiver Journalismus, statt. Dich erwarten beispielsweise Werkstattberichte zu aktuellen Projekten oder kurze Impulstalks. Hierfür laden wir verschiedene Speaker mit unterschiedlichen Backgrounds ein.

Wir freuen uns dabei auch auf deine Gedanken und Fragen zum Thema. Dafür gibt es nach den Impulstalks ein Podiums-Q&A. Teilnehmen kannst du entweder remote über unseren YouTube-Kanal oder live vor Ort im SWR X Lab in Baden-Baden.

Sei immer up-to-date

Episode vom 07.02.2024: "Innovation im Sport

SWR X Club Vol. 5 - Innovation im Sport

Wir werfen einen Blick darauf, wie Innovationen und technologische Entwicklungen die Sportbranche revolutionieren und die Art und Weise, wie wir Sport erleben, grundlegend verändern können. Von KI über eSport bis hin zur Zukunft des Sports - sei live dabei, wenn inspirierende Speaker den Wandel in der Sportbranche beleuchten.

Marcel Fehr , SWR Sportredakteur, wird uns einen Einblick in seine Recherchearbeit zum Thema „KI im Sport“ geben. Er beleuchtet anhand von spannenden Beispielen, wie künstliche Intelligenz den Sport verändert und wirft einen kritischen Blick darauf, was dies für die Zukunft des Sports bedeutet.

Jörg Höflich , Head of Virtual Bundesliga bei der DFL, gewährt uns Einblicke in die Virtual Bundesliga (VBL) und damit in die Welt des eFootballs. Wie ist das virtuelle Pendant zur Fußballbundesliga aufgestellt und welche Ziele werden damit verfolgt? Gemeinsam mit Jörg Höflich widmen wir uns dem Thema „eSports“, das in den letzten Jahren einen rasanten Aufschwung erlebt hat.

Prof. Dr. Sascha L. Schmidt , Professor und Lehrstuhlinhaber des Center for Sports and Management an der WHU – Otto Beisheim School of Management, erforscht als einen seiner zentralen Schwerpunkte die „Zukunft des Sports“. Er gibt uns eine wissenschaftliche Sichtweise darauf, wie technologische Veränderungen den Sport revolutionieren und zukünftig neu definieren.

Episode vom 18.10.2023: "Generative KI verändert die Medienlandschaft"

X CLUB Vol. 4: Generative KI verändert die Medienlandschaft! 🤖📰

In dieser Episode des SWR X Clubs dreht sich alles um das Thema "Warum KI gekommen ist, um zu bleiben – auch für den Journalismus der Zukunft!".

KI, oder Künstliche Intelligenz, hat sich fest in unserer Gesellschaft etabliert, und in dieser Episode werden wir erkunden, warum sie für den Journalismus der Zukunft von entscheidender Bedeutung ist. Von automatisierten Nachrichtenvorlesern bis zur Erstellung von Werbevideos, KI verändert die Medienlandschaft in atemberaubendem Tempo.

Diese Gäste werden dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten:

Sven Sobotta , Leiter Digital & Technik bei baden.fm, wird uns Einblicke in die Welt der Serviceblöcke geben, die von "Eva 2.0" vorgelesen werden, während die meisten von uns schlafen. Erfahrt, wie KI den Radiojournalismus auf das nächste Level hebt!

Elisabeth L’Orange , die Gründerin von OXOLO, wird uns ihre Tools vorstellen, mit denen aus Amazon-Produktlinks automatisch Werbevideos mit Avataren generiert werden können. Wir werden auch erfahren, wie automatisiertes A/B-Testing die Werbewelt neu definiert.

Johannes Schmid-Johannsen , einer der KI-Koordinatoren des SWR, wird uns vorstellen, wie sich der SWR auf den Weg macht, die Potentiale von KI zu identifizieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sucht vor allem Wege, um den Journalismus zu unterstützen und die Qualität der Angebote zu verbessern. Johannes' Erfahrungsschatz aus den vergangenen Monaten verspricht Einblicke in eine aufregende Zukunft für Qualitätsmedien.

Episode vom 07.12.2022: "Gaming - mehr als nur Spielerei"

SWR X Club Vol. 3 - Gaming: mehr als nur Spielerei

Wir haben mit euch über aktuelle Trends & Entwicklungen in der Gaming-Branche gesprochen und die daraus entstehenden Chancen für den SWR diskutiert.

Speaker:

Spiele faszinieren uns und bieten eine Möglichkeit, Geschichten neu und interaktiv zu erzählen und so neue Zielgruppen zu erschließen. Darüber hat das SWR X Lab bei seinem neuen X Club Livestream auf Youtube und LinkedIn diskutiert. Zu Gast war Digitalexperte Falk Ebert , der über entscheidende Gaming-Meilensteine auf dem Weg vom nerdigen Hobby zum Massenmedium sprach. „1996 war auf allen Schulhöfen der Welt Pokémonkarten-Zocken angesagt“, erinnerte sich Ebert. Mittlerweile habe sich die Gamingwelt unglaublich weiterentwickelt und vervielfältigt. Pokémon beispielsweise ist das Medienfranchise mit dem meisten Gesamtumsatz weltweit: Über 100 Milliarden geschätzte US-Dollar laut Statista – eine Medienmegamarke, betonte Daniel Stolz.

Weiter ging es mit einem Werkstattbericht aus dem SWR X Lab: Innovation-Manager Tim Philipp anhand eines ersten Prototypen wie Gaming-Mechanismen uns im SWR heute schon helfen können, Inhalte interaktiv und packend zu erzählen. Zusammen mit der Abteilung Wirtschaft und Umwelt arbeitet das X Lab derzeit an einer interaktiven Virtual Reality-Experience zum Klimawandel, bei der man mit VR-Brille in die Zukunft reisen kann. Das Team habe sich bewusst für VR entschieden, da man durch diese Technologie gut in neue Welten eintauchen und diese verkörpern könne, berichtet Tim Philipp: „Immersion und Interaktivität treffen sich bei VR.“ Für das neue Projekt habe man eng mit Wissenschaftlern und Experten zusammengearbeitet, um einen möglichst realen Eindruck unserer Zukunft zu erschaffen – eine enge Zusammenarbeit also mit der eigenen Redaktion aus dem SWR, aber auch mit externen Partnern und Produktionsfirmen.

Zum Schluss sprach Daniel Budiman , Gründer der Rocket Beans, zum Thema "Virtual Production". Denn viele Tools der Gaming-Branche verändern inzwischen auch die Art und Weise, in der klassische Medien produziert werden. Werkzeuge, mit denen Games hergestellt werden, verändern die Art und Weise, wie Fernsehen produziert wird. Das könnten auch für den SWR neue Möglichkeiten sein, Inhalte zu produzieren. Mit der „Unreal Engine“ könnte man zum Beispiel interaktive Online-Formate und aufwändige Serien Highlights produzieren. Wichtig seien aber auch Regeln, betonte Budimann. „Videospiele sind Regelsysteme. Gaming ist das Metier um Gesellschaftsregeln. Das darf man nie unterschätzen. Regeln müssen gebaut werden, das ist die Disziplin des Game Designs."

Episode vom 07.07.2022: "From Innovators to Mainstream"

SWR X Club Vol. II - From Innovators to Mainstream

Im Fokus stand das journalistische Debatten-Format MixTalk und die Herausforderungen nach dem Launch.

Speaker:

Bettina Fächer und Sebastian Bösel : In einem Werkstattbericht spricht die MixTalk -Redaktion über ihre aktuell größte Challenge. Innovative NutzerInnen sind bereits an Bord, doch wie erreicht MixTalk eine breite Öffentlichkeit, welche Besonderheiten müssen bei der Vermarktung berücksichtigt werden und was bedeutet es für die weitere Produktentwicklung?

Prof. Dr. Juliane Lischka ist Professorin für Digitalen Journalismus an der Universität Hamburg und forscht zur Mediennutzung auf Social Media und zur Innovationsfreude im Journalismus. Sie adressiert die „90-9-1“-Regel des Internets und diskutiert eine feministische Perspektive auf Innovationen.

Benedict Kurz ist Mitgründer und CEO der Bildungsplattform Knowunity . Knapp zwei Jahre nach dem Launch hat die Plattform über 2,5 Millionen aktive Nutzer. Er spricht darüber, welche Rolle TikTok und die richtigen Marketing-Strategien auf dem Weg zum schnellen Erfolg gespielt haben.

Episode vom 05.04.2022: "Klima - neu erzählt"

SWR X Club Vol. I - Klima - neu erzählt

Speaker:

Daniel Stolz , Innovation Manager im SWR X Lab, gab uns Einblicke in die nutzerzentrierte Formatentwicklung zum Thema Klima.

Florian Kapmeier , Professor an der Business School Reutlingen, macht mit einem spielerischen Simulationstool Fakten greifbar und veranschaulicht über politische, technologische und gesellschaftliche Veränderungen die Auswirkungen auf die Klimaerwärmung.

Sara Schurmann , Journalistin und Autorin, beleuchtet in ihrem Impulstalk die Rolle von Journalist*innen in der Klimakrise und zeigt auf wie der Klimawandel konstruktiv kommuniziert werden kann.