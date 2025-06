2. Remote Workshop: Im Mai '21 fand ein zweitägiger Workshop statt, in dem ein USP (unique selling point) für unsere junge News App entwickelt werden sollte. Die Teilnehmer*innen in diesem Workshop setzten sich zusammen aus Kolleg*innen aus dem Kernteam und aus den Thementeams „Redaktion“, „User Centricity“ und der Produktentwicklung. Am ersten Tag fokussierten wir uns auf die „User Journey“. am zweiten Tag konzentrierten wir uns dann auf mögliche Ideen und setzten diese in einem Storyboard um.

Bild in Detailansicht öffnen