„Die Welt steht kurz vor der Klimakatastrophe. Eine Forschungsreise auf den Mars soll wichtige Erkenntnisse im Kampf gegen die Klimaerwärmung bringen“, so lautet der spannende Trailer für das interaktive Hörspiel „Mission to Mars“, das wir in diesem Artikel kurz vorstellen wollen.

Innerhalb von vier Folgen werden die Zuhörenden mit Charakteren der MDR/KiKA-Serie „Schloss Einstein“ auf eine Reise zum Mars genommen und können das Geschehen mit ihren Entscheidungen lenken. Spielbar ist das Hörspiel seit dem 08. April 2022 auf Amazon Alexa, Google Assistant und unter missiontomars.mdr.de für 12- bis 17-Jährige.

Schloss Einsteins Mission to Mars – die Geschichte

Die Welt steht kurz vor der Klimakatastrophe und nur eine Reise auf den Mars kann das Unglück abwenden. Die Crew für die Reise stellt die Raumfahrtorganisation „Galax Pi“ zusammen – das ist das Ausgangsszenario für das Science-Fiktion Hörspiel des MDR.

Die Raumfahrtorganisation „Galax Pi“ wird von Pia Pigalke, einer ehemaligen „Schloss Einstein“-Schülerin geleitet. Mit an Bord sind außerdem Martha Pracht, Till Hainzinger, Orkan Török und Mila Burmeister, vier weitere ehemalige Besucher:innen des Internats. Das VIP-Ticket für die Mars-Mission bekommen die Hörerinnen und Hörer, die damit zugleich die Hauptrolle übernehmen.

Nutzende können die Handlung über Sprachbefehle via Smart Speaker oder durch Eingabe auf der Website steuern. Dabei wird spielerisch Wissen über das Weltall und den Mars abgefragt. Den Absturz des Raumschiffs zu verhindern ist bei der ganzen Mission noch eines der geringeren Probleme, denn nicht alle Crew-Mitglieder verfolgen das gleiche Ziel…

So ist das interaktive Hörspiel entstanden

„Mission to Mars“ war eines der beiden Siegerprojekte des MDR next „Pitchday“. Unter der Projektleitung von Christin Schulz aus dem MDR next Team wurde das Format ausentwickelt und gelauncht. Pünktlich zur Ferienzeit wird es „Mission to Mars“ ab Ende Juli auch noch als lineare Version in der ARD Audiothek und auf Spotify geben.

Was war der schönste Moment im Projekt?

Florian Friedrich: Der schönste Moment war für mich, der Tag vor Beginn der Audioaufnahmen. Anfang Februar hatten wir uns über Teams einmal mit allen Schauspieler:innen, Autor:innen und der Produktionsfirma zusammen geschaltet und gingen noch letzte Punkte durch. Das war fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem wir unsere Idee bei MDR next eingereicht hatten. Wir hatten in dem Jahr so viel Zeit, Schweiß und auch die ein oder andere Träne in dieses Projekt gesteckt und jetzt saß da ein riesiges Team aus Leuten, um unsere Idee umzusetzen. Ich glaube, da ist mir zum ersten Mal klar geworden. Das passiert jetzt wirklich.

Nicole Schneider: Nur einen Moment auszuwählen ist etwas schwierig, denn da gab es richtig viele. Am inspirierendsten fand ich einen Austausch mit dem Planetenforscher Ulrich Köhler des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, den wir zusammen mit dem gesamten Team, auch den Sprecherinnen und Sprechern hatten. Er hat sich die Zeit genommen und aus dem Nähkästchen geplaudert, wie Weltraumforschung und Klimaforschung zusammenhängen. Danach habe ich mich mit ein paar unserer Darstellerinnen und Darsteller unterhalten, die total begeistert waren und sich erstmal weitere Dokus zum Thema rausgesucht hatten. Das fand ich super, denn das hat mir gezeigt, wir haben das richtige Thema ausgesucht.

So spielen Nutzende Mission to Mars

Mit dem Satz „Alexa, öffne Mission to Mars“ oder „Hey Google, sprich mit Mission to Mars“ , wird die Anwendung auf einem Sprachassistenten gestartet.

oder , wird die Anwendung auf einem Sprachassistenten gestartet. In jeder Szene werden mehrere Fragen gestellt und die Wahl zwischen mehreren Handlungsoptionen gegeben. Indem die jeweilige Option zu dem Sprachassistenten gesagt wird, wird eine Entscheidung getroffen.

Das Hörspiel kann jederzeit mit „Alexa / Hey Google, Pause“, pausiert werden.

Mit dem Befehl „Starte die Geschichte neu“, beginnt das Hörspiel von vorne.

Eine Folge dauert 15 bis 30 Minuten. Das Besondere ist, dass das Hörspiel mehrmals gespielt werden kann, da die Wege sich je nach Entscheidung des Spielers neu verzweigen und immer andere Konsequenzen für die Spielenden und die Crew eintreten.

