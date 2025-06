Ideenwettbewerb 2022 zur Förderung von Diversität und Vielfalt in SWR Sport

per Mail teilen

Eine immer diverser werdende Gesellschaft stellt die Medienwelt vor große Herausforderungen – auch den SWR: Besonders Menschen mit Migrationsgeschichte werden durch das bestehende Programm oft nicht ausreichend erreicht. Mit „Better Call All“ soll ein Netzwerk geschaffen und mit Menschen aus der Zielgruppe ein neues Produkt für SWR Sport entwickelt werden.

Die Zielsetzung

Mit Hilfe von „Better Call All“ sollte ein Netzwerk aus und Kontakt zu Personen mit diversen Hintergründen und mit Verständnis für Diversität und Vielfalt aufgebaut werden.​

Das Tagesevent vor Ort war als Erlebnis für alle konzipiert, um die Bindung und das Verhältnis zwischen Teilnehmer*innen und Sender zu stärken bzw. aufzubauen.

Es bot einen Raum für die Problemlösung mit den entsprechenden Zielgruppen. Durch die direkte Partizipation mit dem zukünftigen Publikum konnten Bedürfnisse, Feedback und Meinungen direkt beachtet und Ideen validiert werden.

Gemeinsam mit Menschen aus der Zielgruppe arbeitet das X Lab und der SWR Sport an neuen Ideen, Personen mit Migrationsgeschichte besser zu erreichen. SWR Alexander Rozmann

Der Prozess

Im Dezember 2021 startete das Pilotprojekt „Better Call All“ von SWR X Lab und SWR Sport. In einem knapp neunmonatigen Prozess entstanden Konzept, Name, Programm, Netzwerk, Kommuni-kationsdesign sowie öffentlichkeitswirksame Maßnahmen.

Ein Ideenwettbewerb als Pilotveranstaltung wurde konkret geplant.

In diesem konnten Senderziele in Bezug auf Diversität erprobt und umgesetzt werden.

Das bestehende Konzept zur Veranstaltungsreihe kann in anderen Abteilungen und für unterschiedliche Probleme und Fragestellungen genutzt werden. ​Dafür ist ein „Baukasten“ entwickelt.

Im September 2022 erfolgte die Durchführung des Ideenwettbewerbs.

Das Rahmenprogramm

In dem eintägigen Hackathon wurde neben intensiven Arbeitsphasen im Team und Coaching-Sessions auch Bühnenauftritte, sportliche Aktionen und Pausen integriert.

Einblicke in die Themen Diversität, Sport, Diskriminierung, Mut und Selbstliebe wurden durch Input-Talks auf der Bühne mit Seher Danisman, Balian Buschbaum und Dilar Kisikyol gegeben. ​Um den Sportcharakter der Redaktion aufzugreifen und nach dem Mittagessen nicht in ein Tief zu fallen, sorgte Adnan Artnan mit seinem Activity Break für Abwechslung.​

Der Ideenwettbewerb 2022 zur Förderung von Diversität und Vielfalt in SWR Sport fand mit Menschen aus der Zielgruppe in Mannheim statt. SWR Alexander Rozmann

Die sogenannten „Tüftelphasen“ waren zeitlich begrenzt und wurden von denkwerk-Coaches an den Tischen und mit einer extra Moderation auf der Bühne angeleitet. So sollte die Fragestellung systematisch angegangen und die Teilnehmer*innen in der vorgegebenen Zeit bei der Entwicklung ihrer Ideen bestmöglich gefördert werden.

Jedem Team stand eine Methodenbox (Materialbox, Methoden-Programmplan und Triggercards) zur Verfügung. Diese war zeitgleich der Hinweis zur Teamzugehörigkeit. Die Box wurde entweder fest im Programm eingebaut oder stand optional als „Icebreaker“ oder Inspiration zur Verfügung. ​

Die Akteur*innen

Das inhaltliche und fachliche Coaching wurde von externen Berater*innen übernommen (Hostwriter und denkwerk).

Das Entertainment wurde mit kurzen Vorträge und aktiven Pausen abgerundet:



Seher Danisman, Gründerin von Fitspirated, über ihre persönlichen Erfahrungen im Freizeitsport als Hijabi und der Motivation zur Gründung von Fitspirated.​

Balian Buschbaum (via Videobotschaft), ehemaliger Olympia-Stabhochspringer und Leichtathlet, über Identität und Selbstliebe mit Einblick in den Profi-Sport.​

Dilar Kisikyol, Sozial-Pädagogin, Profiboxerin sowie Gymnastiklehrerin, über Empowerment, soziale Gerechtigkeit im Sport und Inklusion.​

Adnan Artnan, Tänzer, Choreograph, Schauspieler und Sänger sowie 4-facher Weltmeister im Hip-Hop Dancing mit einem Warm Up nach dem Lunchbreak.

Zudem waren zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen vor Ort, um eine hörbeeinträchtigte Person unter den Teilnehmer*innen während des Tages zu begleiten.

Adnan Artnan auf der Bühne mit einem Warm Up nach dem Lunchbreak. SWR Alexander Rozmann

»Personen, diesonst nicht wahrgenommen werden, muss eine Plattform geboten werden.«

Probleme, Forderungen & Wünsche

Alle Teilnehmer*innen erörterten Aspekte, die hilfreich wären, um besser werden zu können. Daran anknüpfend wurden Forderungen gestellt, Wünsche formuliert, erste Lösungsansätze skizziert und konkrete Formatlösungen benannt.

Um dem Diversitätsanspruch innerhalb des Medienhauses gerecht zu werden und somit langfristig in mehreren Strukturen eine diversere Zuschauerschaft authentisch zu repräsentieren, wurden konkrete Probleme, Forderungen und Wünsche an den SWR als Medienhaus formuliert.

Die Teilnehmer*innen skizziert Aspekte und konkrete Forderungen, die hilfreich wären, um besser werden zu können. SWR Alexander Rozmann

»Wünschenswert ist ein non-binäres Sportsystem, welchesunabhängig von Sexualität und Geschlecht einen fairen Wettkampf ermöglicht.«

Probleme, Forderungen & Wünsche an den SWR als Medienhaus

Mehr Diversität Es sollten mehr diverse Menschen im SWR arbeiten, um die Gesellschaft vollumfänglich abbilden zu können

Repräsentation von Diversität in Sendungen (Moderation, Redaktion, Journalist*innen, etc.).​

Quoten setzen​.​

Jobaufrufe explizit danach ausschreiben​. Mehr Gerechtigkeit Flache Hierarchien. ​​

Gerechtes Entgelt​.​

Gleiche Lohnverteilung. Mehr Sensibilisierung Ausreichende Schulungen für Medienvertreter*innen.

sensible Sprache, die nicht verletzend und ausschließend ist.

Mehr Aufklärung und Vermeidung von Stereotypen.​

Diversitätsbeauftragte Person, die selbst von Ausgrenzung betroffen ist​.

Ergebnisse

Die Teilnehmer*innen haben sich die Problemfelder angeschaut und mit Hilfe verschiedener Design Thinking Methoden analysiert, um am Ende des Tages ihre finale Idee in Form eines Pitches vorstellen zu können.

Die gepitchten Ideen wurden in Form eines Sketches, einer digitalen Präsentation, Plakaten oder einer prototypischen Inszenierung vorgestellt.

Des Weiteren wurden erste Lösungsansätze der erörterten Probleme und Forderungen von den einzelnen Teams entwickelt.

Action Points nach dem Hackathon

Das Gewinner-Team „Great Match Maker“ wird nun einen darauf aufbauenden Ideation Workshop zusammen mit der SWR Sportredaktion beim SWR Inhouse durchführen.

Ziel ist es, Ideen weiter zu konkretisieren und greifbare Umsetzungsmaßnahmen abzuleiten. Voraussichtlich wird auch noch ein weiteres Testing der Idee eingeplant.

Ansprechpartnerin Jasmin Käßer