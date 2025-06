Gaming im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Chancen, Herausforderungen, Potenziale

Digitale Spiele sind in Deutschland ein bedeutendes kulturelles Phänomen: Über 49,8 Millionen Menschen spielen regelmäßig, und die Branche generiert jährlich 6,6 Milliarden Euro Umsatz. Die Gaming-Community ist divers – das Geschlechterverhältnis ist ausgeglichen, und das Durchschnittsalter der Spielenden liegt bei rund 38 Jahren. Von milliardenschweren Blockbustern bis hin zu Independent Titeln einzelner Entwickler:innen bietet Gaming eine enorme inhaltliche Vielfalt.

Doch was bedeutet das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Welche Rolle kann und sollte Gaming in der Medienlandschaft spielen?

In unserem fünfteiligen KI-Podcast „Joystick & Journalismus“ tauchen wir ein in den Megatrend Gaming. Die KI-Hosts Kim und Jakob führen durch spannende Themen.