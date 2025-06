per Mail teilen

+++ MDR präsentiert das interaktive Hörspiel „Mission to Mars“ +++ Interaktive Hörbücher: Erleben Sie Ihre eigene Geschichte +++

Eine Fülle von Wahlmöglichkeiten, unterhaltsame Features wie Zufallsbegegnungen, versteckte Handlungsoptionen, hinterlistige Rätsel und verschiedene Enden – das ist mit interaktiven Hörbüchern möglich. Wie eine interaktive Geschichte entwickelt wird, welche Herausforderungen dabei entstehen und ob das Format in der Zukunft bestehen kann, verrät Christian Mahnke, Gründer von EarReality, der im Auftrag des MDR an Mission to Mars mitgewirkt hat, im Interview.

Mahnke ist davon überzeugt, dass interaktive Hörbücher und Podcasts in Zukunft eine große Rolle spielen werden: „Personalisierter Content ist King. Zudem sind solche Storys für Kinder und Autofahrten schon heute nahezu perfekte Use Cases. Auch bei großen Plattformen, wie Spotify, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis interaktive Geschichten aufgenommen werden.“

Von Voice und Sprachassistenten war Mahnke „nie gehyped, aber immer schon überzeugt.“ Daran hätten auch die rückläufigen Userzahlen nichts geändert. Laut Strategy Analytics ist der Umsatzrückgang aktuell auf die Corona Pandemie und das politische Weltgeschehen zurückzuführen. In Mahnkes Augen sei das eine ganz normale Entwicklung: „Langfristig kommen wir an Sprachassistenten nicht vorbei. Jetzt sortiert sich alles neu und danach wird es auf einem höheren Level weitergehen.“

Wer jetzt Lust auf interaktive Hörbücher bekommen hat, kann sich auf Twist Tales , dem Portal von EarReality für interaktive Hörbücher und Geschichten umschauen und durch die zahlreichen Geschichten stöbern. Ab Herbst 2022 können alle Inhalte auch über eine eigene App verwendet werden. Besonders empfehlen wir das interaktive Hörspiel „Mission to Mars“ vom MDR: