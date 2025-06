Interaktion jenseits der Kommentarfunktion

Im November 2022 startet der nächste Batch von Deep X zum Thema Jenseits der Kommentarfunktion: Wie können wir neue Formen der Interaktion im Digitalen nutzen, um die Verbundenheit in der Region zu stärken und noch stärker als "Heimatstifter“ zu wirken?

Die Herausforderung

In einer Zeit, in der Interaktion und Mitgestaltung für Nutzer:innen im Social Web völlig normal geworden sind, sind unsere Wege des Austausches mit dem Publikum oft noch sehr oberflächlich. So bleiben wir nicht nur unnahbar und arbeiten an Gewohnheiten der Nutzer:innen vorbei, wir verpassen eine zentrale Chance, bessere Inhalte zu machen, die den Bedürfnissen der Menschen entsprechen.

Zugleich haben wir als ARD und insbesondere als SWR das Ziel, unsere Rolle in der Region zu schärfen und als "Heimatstifter" zu wirken. In unserer mobilen Gesellschaft und besonders für die Generationen der Digital Natives bietet auch dieses Thema eine ganze Zahl neuer Handlungsfelder.

In der Herausforderung für das kommende Deep X Programm verbinden wir diese zwei Forschungsfelder miteinander und fragen, wie Interaktion auf digitalen Plattformen uns helfen kann, eine noch größere Verbundenheit in der Region zu schaffen.

Wir wollen herausfinden, wie Austausch mit dem Publikum jenseits der Kommentarspalten aussehen kann: an welchen Stellen Interaktion ein Mehrwert für das Publikum ist, wie sich Nutzer:innen gewinnbringend einbeziehen lassen und wie Co-Kreation praktisch stattfinden kann. Dabei ranken wir uns im Speziellen um die Frage, wie Austausch mit dem Publikum dazu beitragen kann, unsere regionale Verwurzelung auszuspielen und dem Publikum dabei zur Seite stehen, ihre Heimat zu erleben und zu prägen.

Um dieser Frage nachzugehen, starten wir von den Menschen, bedienen uns bestehender Forschungsergebnisse und werden Chancen und Potenziale offenlegen, die unsere journalistische Arbeit besser machen sowie dem Publikum die Chance geben, dass unserer Arbeit transparenter und greifbarer wird.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Programm

Wie wird ein typischer Deep X Tag für mich aussehen? Du hast die Chance, zusammen mit deinem Team ganz eigene Regeln der Zusammenarbeit aufzustellen. Wie genau dein Arbeitstag aussieht, hängt auch von der Phase ab, in der ihr euch gerade befindet. In der "Exploration"-Phase wirst du Zeit haben, die mit der Challenge verbundenen Probleme besser zu verstehen: Du sprichst mit Expert*innen aus Wissenschaft & Wirtschaft, verschaffst dir einen Überblick über Statistiken, Marktdaten & Studien und führst Interviews mit Nutzer*innen. Du wirst selbstständig arbeiten und dich immer wieder mit dem Team austauschen, um einen gemeinsamen Problemstandpunkt zu finden. Du arbeitest digital von Zuhause, mit einigen Tagen vor Ort im SWR Innovationslabor Baden-Baden. Gegen Ende der Explorationsphase wirst du intensiver mit dem Team zusammenarbeiten. Denn hier geht es darum, eure Erkenntnisse auszuwerten und eine Strategie zu wählen, wie eure Erkenntnisse im SWR oder der ARD Früchte tragen können. Ihr kommuniziert eure Ergebnisse, entwickelt mit Redaktionen und Bereichen erste Konzepte und sorgt dafür, dass eure Erkenntnisse greifbar werden und Wirkung zeigen. Dafür bereitet ihr Präsentationen und Workshops vor und dokumentiert eure Arbeit in einem abschließenden Report. Wo findet das Programm statt? Das Programm findet größtenteils digital und remote statt. Für eine Teilnahme musst du nicht umziehen. Allerdings versuchen wir in besonders intensiven Teamarbeitsphasen 5 bis 10 on-site Tage im SWR X Lab in Baden-Baden zu organisieren. Mit wem werde ich zusammen an der Challenge arbeiten? Du wirst mit einem 3- bis 5-köpfigen Team zusammenarbeiten. Das Team setzt sich aus externen und SWR-internen Medienmacher*innen, Journalist*innen, Ideentreiber*innen und Medienforscher*innen zusammen. Wir versuchen ein möglichst interdisziplinäres Team aufzustellen, bei dem unterschiedliche Perspektiven auf die Challenge und unterschiedliche Skillsets zusammenkommen. Denn wir glauben daran, dass nur so Innovation entstehen kann. Die Teammitglieder*innen können aus ganz Deutschland kommen. Wie viel Zeit muss ich aufwenden? Deep X fordert deine volle Aufmerksamkeit. Du arbeitest im Rhythmus einer fünf Tage Woche, mit 8 Arbeitsstunden am Tag. Im ersten Monat findet das Programm jedoch nur an 2-3 Tagen pro Woche statt. So hast du Zeit, deine bisherige Tätigkeit abzuschließen oder zu übergeben. Was passiert mit den Ergebnissen nach Ablauf des Programms? Das Programm endet am Ende der "Transfer & Ideation"-Phase mit der Übergabe eurer Arbeit an das X Lab oder eine Redaktion. Das Ruder übernimmt nun das SWR X Lab, denn nun geht es darum, entstandene Idee über einen längeren Zeitraum als SWR-Produkt an den Markt zu bringen oder die von euch gesäten Samen des Wandels weiter zu hegen. Im Idealfall ergibt sich dennoch die Möglichkeit, gemeinsam mit dir an der weiteren Umsetzung und Skalierung der Lösung zu arbeiten. Ist die Teilnahme am Programm vergütet? Die Teilnahme an Deep X ist vergütet. Bist du SWR-Mitarbeiter*innen wird dein Gehalt wie gewohnt ausgezahlt. Bist du aktuell nicht beim SWR beschäftigt oder arbeitest als Freelancer, wirst du von uns honoriert. Bis wann kann ich mich bewerben? Bewerbungsschluss für den kommenden Batch ist der 5. September 2022. Gespräche mit den Programmverantwortlichen finden in den zwei nachfolgenden Wochen statt.

Noch mehr Fragen?

Jenseits der Kommentarfunktion:

Interaktion für eine größere Verbundenheit in der Region

2. November - 15. Februar 2022

Wie können wir neue Formen der Interaktion im Digitalen nutzen, um die Verbundenheit in der Region zu stärken und noch stärker als "Heimatstifter" zu wirken?

Wie können wir Nutzer:innen gewinnbringend in unsere Arbeit einbeziehen und wo ist es ein Mehrwert, für die Nutzer:innen?

Wie kann diese Interaktion dazu beitragen, um Regionalität und Heimat für die Menschen erlebbarer zu machen?

Wie können diese Formen der Co-Kreation praktisch stattfinden?

Ergebnis Report

SWR Deep X No2 - Interaktion für echte Nähe zum Publikum