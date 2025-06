Werte und Arbeitsweise

ALWAYS BETA: Wir lernen durch Ausprobieren und treiben Projekte mutig voran. Fehler sind erlaubt und anstatt Schuldige zu suchen, fokussieren wir uns auf die Learnings. Unsere Prozesse entwickeln wir ständig weiter und setzen uns aktiv in Retrospektiven damit auseinander, was gut lief und wo wir noch besser werden können. Wir leben eine offene, konstruktive Feedbackkultur und sprechen transparent an, wenn etwas nicht läuft. Feedback ist ein Geschenk und es hilft uns, zu wachsen.