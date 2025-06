So können Audioprodukte zukünftig durch den Alltag begleiten

per Mail teilen

Als interdisziplinäres Projektteam haben wir ein Visionsvideo zur Zukunft von SWR Audioangeboten entwickelt:

Wie wird sich die Nutzung von Radio-/Audioangeboten in den kommenden Jahren verändern und was sind erfolgsversprechende Ansätze für neue Audioprodukte und -services des SWR?

Mit dieser Fragestellung ist ein Team unter der Leitung von SWR X Lab und SWR Audio Lab im Juni 2021 in das „Future of Audio“-Projekt gestartet. Die gemeinsam entwickelte Zukunftsvision wurde nun in Form eines kurzweiligen Animationsfilms veranschaulicht. Abstrakte, strategische Fragen werden damit zur erlebbaren Geschichte, die zur Diskussion anregt.

An der Entwicklung beteiligt waren: Susanne Baumeister (Strategische Unternehmensentwicklung), Sebastian Demuth (SWR X Lab), Patrick Figaj (Studio Mannheim/Ludwigshafen), Daniel Freytag (SWR Audio Lab), Christian Hufnagel (SWR Audio Lab), Wolfgang Klein (SWR X Lab), Sandra Müller (Studio Tübingen), Gabor Paal (SWR Wissenschaft und Bildung), Katharina Schreiber (SWR X Lab), Thomas Simon (SWR Podcast Koordination) und das Team von Markenführung und Design im SWR.

Lass uns herausfinden, was die Audioprodukte- und Services der Zukunft für dich tun können! Schreib uns!

Wir glauben daran, dass erfolgreiche Ideen entstehen, wenn wir uns in interdisziplinären Teams mit den Bedürfnissen und Problemen unserer Nutzer*innen auseinandersetzen. Deshalb kann jede*r bei uns Challenges und Visionen einreichen. Zeigt uns, dass ihr euch mit den Bedürfnissen und Problemen der Zielgruppe auseinandergesetzt habt. Bereits ausgearbeitete Ideen oder Konzepte sollen noch nicht vorliegen.