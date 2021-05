Wie erzählt Sophie Scholl auf ihrem Instagram-Kanal?

Auf dem Instagram-Kanal @ichbinsophiescholl erleben die User*innen die Welt der Studentin Sophie Scholl radikal subjektiv und in Echtzeit. Radikal subjektiv, das heißt, Sophie dreht selbst, meist im Selfie-Modus und erzählt immer aus ihrer Perspektive. In Echtzeit bedeutet, wenn Sophie sich am Freitag um 11 Uhr entschließt, den Rest des Seminars zu schwänzen um an den See zu fahren, sind User*innen zur selben Zeit mit dabei.

Kombination verschiedener Medienarten

Die letzten zehn Monate im Leben von Sophie Scholl sind durch eine natürliche, beeindruckende Beschleunigung der Ereignisse geprägt. @ichbinsophiescholl wird mit verschiedenen Medienarten bespielt. Geskriptetes und szenisch inszeniertes Bewegtbild wird mit szenischen historischen Original-Elementen, ob Fotos, Nachrichtenmeldungen oder Propaganda-Material kombiniert. Das Bewegtbild wird größtenteils in der Instastory gepostet und ist das Kernstück des Kanals.

Illustrationen von Künstlerin Édith Carron ergänzen den Auftritt

Das historische Originalmaterial teilt Sophie im Feed genauso wie Zeichnungen und Animationen – denn Sophie Scholl war eine talentierte Zeichnerin. Inspiriert von Original-Zeichnungen hat die Künstlerin Édith Carron Illustrationen erstellt, die den Kanal auf individuelle und sehr persönliche Weise ergänzen.

Blumen Bomber, Zeichnung von Édith Carron

Mit Reels wie „Unboxing von Mamas Paket“ oder „Lifehack Trick 17“ wird der Kanal plattformgerecht bespielt. Wochen-Zusammenfassungen als IGTV ergänzen das Bild der jungen, kreativen und willensstarken Frau im dunkelsten Abschnitt deutscher Geschichte.

Wie wurde @ichbinsophiescholl gedreht?

Gedreht wurde innerhalb von drei Wochen im Zeitraum von Mitte März bis Mitte Mai. Zwei Filmteams unter der Leitung von Regisseur Tom Lass und Social Media Redaktionsleiterin Suli Kurban arbeiteten dafür parallel in historisch eingerichteten Motiven in Berlin und München.

Das Material wurde Hochkant (9:16) aufgezeichnet und zum Großteil aus der subjektiven Perspektive der Hauptdarstellerin Luna Wedler als Sophie Scholl unter Anleitung von Kameramann Johannes Louis selbst gedreht.

Am Set mit Regisseur Tom Lass und Sophie Scholl (Luna Wedler)

Hans Scholl, gespielt von Max Hubacher, im Gespräch mit Regisseur Tom Lass im Lichthof der Universität München.

