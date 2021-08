per Mail teilen

Workshop 2

Du willst dich stärker vernetzen und suchst den Austausch mit Personen aus der Medienwelt?

Du möchtest dein Wissen und deine Erfahrungen teilen und erweitern?

Dich interessiert, wie du als Medienfrau sichtbarer wirst?

Dann bist du bei diesem Workshop genau richtig - bei uns erfährst du mehr über die innovative Lernmethode "Working Out Loud". Wir erklären, was es mit WOL im Detail auf sich hat, warum es uns in der schnelllebigen und komplexen Medienwelt eine Unterstützung sein kann und welche Erfahrungen wir mit WOL im SWR bereits gemacht haben. Zudem ist ausreichend Zeit für deine Fragen und für Austausch eingeplant.