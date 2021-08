per Mail teilen

Workshop 20

In diesem Workshop geht es um ein Kennenlernen der Themis Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, die 2018 im Zuge der MeToo-Debatte als Anlaufstelle für die Kulturbranche gegründet wurde. Sie lernen zwei Beraterinnen der Themis kennen, eine Juristin und eine Psychologin, die jeweils einen Input aus ihrer Fachdisziplin geben und ihre Expertise und Erfahrungen ihrer Beratungsarbeit zum Thema Schutz- und Empowermentstrategien im Falle von Grenzüberschreitungen teilen.

Neben dem Kennenlernen des Angebots der Themis Vertrauensstelle und der Möglichkeit zum Austausch geht es also um Fragen wie: Was hören wir oft von Betroffenen? Wie kann kollegiale Solidarität aussehen? Welche Sätze eignen sich zur verbalen Notwehr? Was sind die eigenen Rechte?