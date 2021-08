Workshop 11

Wem kann ich glauben? Was ist echt, was ist nur Schein? Wie wirken Filterblasen und was macht das mit uns als Gesellschaft? Ich nehme euch mit ins Spannungsfeld unserer interaktiven Workshopreihe für Jugendliche ab Klasse 8 und challenge euch mit kniffligen Fragestellungen (FAKE OR NOT?). Belohnt werdet ihr mit Tools zur Verifikation, einem hoffentlich angeregten Austausch (ich zähle auf euch!) und einem 360°-Blick auf die persönliche Verantwortung in der digitalen Demokratie.