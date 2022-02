Heute haben wir die Öffentlichkeit informiert, was der SWR in diesem Jahr Neues und Besonderes im Angebot hat. Diese Programmpressekonferenz ist für die Journalistinnen und Journalisten (hoffentlich) interessant. Für mich ist es tatsächlich ein Highlight zu sehen, wozu unser Laden fähig ist. Und das auch in der Unterhaltung.

Warum erwähne ich ausgerechnet die Unterhaltung? Klar, Information, Bildung, Beratung und Kultur bilden den Kern unseres Auftrags. Aber Unterhaltung gehört eben in gleichem Maße dazu, auch wenn das aktuell von einigen Kritikern bestritten wird. Jetzt werden Sie vielleicht denken, Unterhaltung und öffentlich-rechtlich, das klingt wie ein Widerspruch in sich. Von wegen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel von heute geben: "Verstehen Sie Spaß" mit Barbara Schöneberger. Die neue Moderatorin hat heute einen kleinen Vorgeschmack gegeben, was uns mit ihr künftig erwartet. Mehrere Stunden beste Samstagabend-Unterhaltung mit Herz, Humor und Verstand. Da steht eine Frontfrau, die ein Feuerwerk abbrennt, das die Menschen mitreißt und die sich dabei geradezu brutal selbst auf die Schippe nimmt. Bitte lächeln: Die neue "Verstehen Sie Spaß"-Moderatorin Barbara Schöneberger mit SWR Intendant Kai Gniffke SWR Apropos auf die Schippe nehmen. "Verstehen Sie Spaß" lebt auch weiterhin davon, Leute auf die Schippe zu nehmen. Ja, dieses Format lebt von der Schadenfreude. Aber ich finde, gerade hier zeigt sich, was öffentlich-rechtliche Unterhaltung bedeutet. Auch wenn Leute hier verladen und reingelegt werden, nie wird es entwürdigend. Nie zeigen wir Menschen, die Angst haben, Ekel empfinden oder sich genieren. Diesen schmalen Grat halten die Macher von VSS seit Kurt Felix‘ Zeiten. Und längst lebt dieses Format auch im Netz: Der Youtube-Channel von "Verstehen Sie Spaß" ist der erfolgreichste ARD-Kanal auf dieser Plattform. In diesem Jahr wollen die Bundesländer einen neuen Medienstaatsvertrag abschließen. Dieses Gesetz legt fest, was der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender beinhaltet. Es gibt Forderungen, die Unterhaltung daraus zu streichen. Meiner Meinung nach gehört Unterhaltung auf jeden Fall dazu. Sie bringt Menschen zusammen, unabhängig von Alter, Einkommen und Herkunft. Und wenn es noch eines Beleges bedarf: Einfach die Premiere von Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß" ansehen. Ihr Kai Gniffke