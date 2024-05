Das Radio neu erfinden

Vielleicht haben Sie ja schon etwas von der Themenwoche der ARD gehört „Wir gesucht – was hält uns zusammen?“ Seit Anfang der Woche gehen wir auf allen Plattformen der ARD (Radio, TV, Social, Online etc.) der Frage nach, was in Deutschland ein Wir-Gefühl ausmacht. Gestern war in diesem Zusammenhang der „Dialogtag“ der ARD. Und das bedeutet, dass wir miteinander reden – das Publikum und ich.