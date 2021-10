Besuch im SWR X Lab

Mehr als ein Jahr habe ich auf diesen Augenblick gewartet: Mein Antrittsbesuch in unserem Innovationslabor, dem „X Lab“. Seit mehr als einem Jahr arbeiten neun Leute hier im Lab und haben sich dabei so gut wie nie gesehen. Die eigens dafür geschaffenen Räume waren bislang eher verwaist. Und der Intendant war auch noch nicht da. Bis jetzt. Endlich!

Das X Lab ist unser SWR-eigenes Innovationslabor – quasi eine kreative Geburtshilfestation für zukunftsweisende Ideen und Konzepte. Das Team unterstützt Redaktionen dabei, innovative Formate und Produkte zu entwickeln und neue Zielgruppen zu erreichen. Hier gibt es den nötigen Raum und das passende Know How, um rohe Ideen zu schleifen und immer wieder an die Bedürfnisse unserer Nutzerinnen und Nutzer anzupassen. Von neuen, jungen Formaten für die Wahlberichterstattung über eine digitale Debattenplattform bis hin zum digitalen Festivalerlebnis – seit dem Start vor gut einem Jahr schiebt das X Lab eine Idee nach der anderen an. Damit gibt es uns als SWR genau die Innovationskraft, die wir brauchen, um die Menschen auch in Zukunft auf allen relevanten Plattformen mit öffentlich-rechtlichen Inhalten zu erreichen und zu begeistern.

Mehr zum X Lab gibt es hier

Das Lab ist aber keineswegs ein Nadelöhr, durch das neue Ideen zwangsläufig geschleust werden müssen. Es ist ein Katalysator für neue Angebote, der Prozesse beschleunigen und vereinfachen soll. Das Lab ermutigt alle Mitarbeitenden im SWR und vermittelt Methodenkompetenz in Bezug auf Projekte. Denn unser Ziel ist es, dass Innovationen überall im SWR realisiert werden, dass eine Kultur des Ausprobierens, des Lernens und des Mutes entsteht. Und Spaß macht das Ganze auch noch. Das jedenfalls habe ich bei meinem Besuch im X Lab deutlich gespürt. Ein hochmotiviertes Team für Ideen-Geburtshilfe, das sich auf weitere „Kundschaft“ freut. Ich bin gespannt auf alle neuen Formate und Produkte, die hier das Licht der Welt erblicken dürfen.

Ihr Kai Gniffke