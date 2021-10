Kleine, feine oder stadionfüllende Konzerte, große Festivals, Mundart-Tourneen, Comedy- und Kabarettshows, Ausstellungen, Lesungen, oder Sportevents – mit unseren vielfältigen und abwechslungsreichen Veranstaltungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz machen wir unsere Programme erlebbar und bringen Menschen zusammen. Wir orientieren uns an den unterschiedlichen Interessen des Publikums und bieten so für jeden Geschmack begeisternde Erlebnisse. mehr...