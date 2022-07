Gabi Biesinger: Welcome im ARD Studio London!

Die Queen, Boris Johnson, der Brexit, ABBA Premiere in London oder eine Reportage über Geflüchtete am Ärmelkanal - das Themenspektrum von Gabi Biesinger ist weit gefächert. Die SWR Journalistin berichtet seit August 2021 als ARD Hörfunk-Korrespondentin aus dem Studio London. In ihrem Video erzählt sie von ihrem Arbeitsalltag und den Highlights ihres spannenden Jobs.

Unser Tipp: Mit dem Podcast „Die Korrespondenten in London“ tiefer ins Vereinigte Königreiche eintauchen und Großbritannien besser verstehen.

