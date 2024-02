Nachdem die Aktion „SWR4 Gartenkonzert“, die seit einigen Wochen in Seniorenresidenzen in Rheinland-Pfalz für eine überraschende und freudige Abwechslung sorgt, so viel Zuspruch erfährt, geht es am 14. Mai weiter. SWR4 Kolleg*innen präsentieren dabei ihre eigenen Konzerte aus der Distanz. Tobias Bieker ist einer von ihnen. Er arbeitet für das Landessender-Marketing in Rheinland-Pfalz als Projektleiter und ist leidenschaftlicher Musiker. Zur Zeit tauscht er seinen Schreibtisch häufig gegen das Klavier, und aus Tobi Bieker wird Reinhard Mey.