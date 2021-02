per Mail teilen

Die Fastnacht fällt dieses Jahr Corona-bedingt aus. „Mainz bleibt Mainz“, die „Mutter aller Fernsehsitzungen“, wird es trotzdem als Sonderausgabe im Ersten geben. Im Interview erzählt Günther Dudek, Hauptabteilungsleiter Land und Leute, von den Schwierigkeiten und warum es am Freitag, 12. Februar, ab 20:15 Uhr trotzdem eine tolle Sendung wird.

Herr Dudek, was war denn die größte Hürde?

Fastnacht ist ein Volksfest, es lebt von der Stimmung. Und sich eine Fernseh-Sitzung vorzustellen, ohne Publikum, ohne Applaus, Gelächter, ohne das Zusammenspiel zwischen den Aktiven auf der Bühne und den Menschen im Saal, das war anfangs kaum denkbar.

Zur Person SWR privat Günther Dudek, Hauptabteilungsleiter Land und Leute beim SWR in Mainz, seit 2001 verantwortlich für die ARD Sendung „Mainz bleibt Mainz“.



Kein Publikum! Für viele ein wichtiger Teil der Sendung, Promis suchen, über Kostüme lästern. Das fällt weg. Wird das nicht trostlos?

Ja, das Publikum fehlt! Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Aber wer sich darauf einlässt, der kann sich auf einige Überraschungen freuen. Außerdem haben wir unser Archiv nach ganz besonderen „Applausen“ aus den vergangenen 50 Jahren durchforstet und dabei echte Schätzchen gefunden, die werden wir in der Sendung einspielen.



In normalen Jahren können die Aktiven ihre Reden in den Saalsitzungen vor Publikum ausprobieren, das geht ja in diesem Jahr nicht. Wie kommen die Redner damit klar?

Zum einen werden wir insgesamt fünfmal die gesamte Sendung durchproben und aufzeichnen. Das verschafft den Aktiven auf der Bühne die Möglichkeit, Routine zu entwickeln. Und zum anderen haben wir bei der Auswahl der Redner diesmal besonders darauf geachtet, wieviel Erfahrung jemand mitbringt. Wer bei „Mainz bleibt Mainz" auftritt, der gehört in der Fastnacht zu den Besten!

„Trotz allem wollen wir der verflixten Pandemie ein Stück weit die Stirn bieten und mit dieser Traditionssendung gerade jetzt für etwas Lebensfreude und Heiterkeit sorgen. Ein wenig Raum fürs Durchschnaufen und Lachen, das brauchen wir in diesem Corona-Winter alle. Deshalb wollen wir auch an dieser Stelle #FÜR EUCH DA! sein.“ Prof. Dr. Kai Gniffke, SWR Intendant



Ganz konkret: Worauf können die Fans sich freuen?

Wenn ich jetzt Namen wie Andreas Schmitt nenne, der als Obermessdiener und Sitzungspräsident sein komplettes Gewicht in die Waagschale werfen wird, oder Lars Reichow, der die Fastnachtsthemen gewohnt gekonnt und bissig vortragen wird, oder auch Johannes Bersch, der als Moguntia im vergangenen Jahr einen absoluten Glanzpunkt setzte, dann freuen sich die Fans, aber wirklich überraschen werde ich damit vermutlich nur die Wenigsten.

Es wird aber auch die eine oder andere Überraschung geben, die wir hier auf keinen Fall verraten. Zum Schluss, Ihre größte Bitte an die Fans?

Ganz klar und sehr einfach: Wir freuen uns über alle Zuschauer*innen, aber wir bitten alle Närr*innen – wo immer sie zuschauen in der Welt – inständig darum, sich an die Corona-Regeln zu halten, im kleinen, vertrauten Kreis zu schauen und auf größere Runden oder gar Partys komplett zu verzichten. Bleiben sie gesund auch in dieser merkwürdigen 5. Jahreszeit. Helau aus Mainz!

Vielen Dank Herr Dudek.

