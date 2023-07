Zeit, gemeinsam zu feiern! Als Medienpartner der BUGA 23 gibt der SWR Einblicke in die Medienwelt und ist mit zahlreichen Veranstaltungen präsent. Am Samstag, 2. September und Sonntag, 3. September findet das SWR Familienfest im Spinelli-Park der Bundesgartenschau in Mannheim statt.

Als Auftakt feiert am Samstag der neue Tatort „Gold“ aus Ludwigshafen Premiere. Am Sonntag gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit musikalischen Acts, interessanten Gesprächen sowie Spiel und Spaß für die ganze Familie. Auch in der Medienwelt neben der Bühne gibt es viel zu entdecken - hier können die Besucherinnen und Besucher den SWR hautnah erleben. Die SWR Moderatorin Stephanie Haiber führt an beiden Tagen durch das Programm.

Für das Familienfest werden keine zusätzlichen Tickets benötigt – es gilt der reguläre Eintritt zur Bundesgartenschau.

Die große SWR Tatort Premiere – „Gold“

Samstag, 2. September, 20 Uhr, Hauptbühne

Der neue Tatort „Gold“ aus Ludwigshafen. SWR SWR/Benoît Linder

Krimifans aufgepasst! Bereits einen Tag vor der Ausstrahlung im Ersten gibt es die Chance, den neuen Tatort „Gold“ aus Ludwigshafen zu sehen. Im Fernsehkrimi „Gold“ untersuchen die beiden Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) das mysteriöse Verschwinden von Boris Wolter, einem Bankfilialleiter mit zorniger Ex-Ehefrau und einer Passion für Ritterspiele. Dieser wurde zuletzt im beschaulichen Pfälzer Weinort Deidesheim gesehen, wo er Stammkunde des Weinguts von Susanne Bartholomae war. Bei den Ermittlungen erweckt ein atemberaubender Fund aus der Zeit der Nibelungen die alte Sage zu neuem Leben…

Ein besonderes Highlight für Tatort-Fans – Schauspielerin Lisa Bitter kommt zur Premiere persönlich auf die Bühne und plaudert mit Moderatorin Stephanie Haiber aus dem Nähkästchen.

Den SWR zum Erleben und Mitmachen

Sonntag, 3. September, ab 12 Uhr, Hauptbühne

Das Bühnenprogramm des SWR

Die Bühne beim SWR Familienfest 2023. SWR SWR/Torsten Silz

Am Sonntag lädt der SWR zu einem vielseitigen Bühnenprogramm auf der Hauptbühne ein, das für große wie kleine Besucherinnen und Besucher etwas bietet. Ob Kochen mit „Kaffee oder Tee“, spannende Talks, Comedy, Musik oder die Show des „Tigerenten Club“ – für gute Unterhaltung ist gesorgt.

Uhrzeit Programm 12:00 Uhr Begrüßung 12:05 Uhr „Kaffee oder Tee“: Kochen mit Timo Böckle 12:45 Uhr Talk mit Olaf Schmid von DAB+ 12:50 Uhr Tigerenten Club Show 13:10 Uhr SWR3 Podcast „Die Schule brennt“ mit Bob Blume 14:00 Uhr SWR4 präsentiert Eloy de Jong 14:45 Uhr Tatort Game 14:55 Uhr Talk mit Werner Eckert 15:15 Uhr SWR3 Comedy mit Andreas Müller 16:15 Uhr Landesschau Baden-Württemberg Wetter 16:30 Uhr Tigerenten Club Show 17:00 Uhr Afro-Hip Hop mit D'Ukingo na Bendi 17:25 Uhr Talk mit Olaf Schmid von DAB+ 17:30 Uhr Herzenssache-Projekt: CircArtive Pimparello 17:50 Uhr „Kaffee oder Tee“: Kochen mit Timo Böckle 18:30 Uhr SWR1 Band

Die SWR Medienwelt entdecken

Die SWR Medienwelt auf der BUGA 2023. SWR

Auf der Zeltmeile neben der Hauptbühne können die Besucherinnen und Besucher in die Medienwelt des SWR eintauchen. Mit VR-Brille die virtuelle Welt des SWR erleben, beim SWR Fakefinder spielerisch Falschmeldungen enttarnen, bei der SWR Handwerkskunst selbst Anhänger schmieden oder beim Tatort-Game die Kommissare des Stuttgarter Tatorts bei den Ermittlungen unterstützen – hier gibt es einiges zu erkunden, und das für Jung und Alt. Der journalistische Nachwuchs kann sich beim Zelt der ARD young reporter bei der Teleprompter Challenge beweisen und an Filmworkshops mit medienpädagogischer Aufsicht teilnehmen. Am Wettermobil der Landesschau Baden-Württemberg kann man seine eigene kleine Wetterreportage mit Unterstützung unserer Wetterreporter aufnehmen. Für die ganz Kleinen gibt es das Kinderzelt – hier kann der Nachwuchs sich schminken lassen. Es lohnt sich auch nach der Herzenssache Ausschau zu halten, hier gibt es einiges zum Staunen