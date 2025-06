"Holo-was? So arbeitet funk!"

Workshop 6

Ganz oft bekommen wir die Frage gestellt: "Wie macht ihr das bei funk eigentlich?" Dabei geht es nicht nur um die Workflows zur Erstellung unserer Inhalte, sondern auch um die Arbeit im Team in der funk-Zentrale. Seit 2018 haben wir uns mit dem New Work-Modell Holokratie auseinandergesetzt, um agil und niedrigschwellig in einem sich schnell verändernden Umfeld zu arbeiten. Wie dieses System mehr Empowerment für jede*n Einzelne*n bringt, Zeit spart und dabei noch eine größere Klarheit im Team schafft, erzählen wir euch in unserem Workshop.