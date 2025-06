"Den Kopf frei bekommen" und "Dreh Dich und versteh Dich"

per Mail teilen

Workshop 18a

Begib Dich auf die Spurensuche nach einer Qualität im Sein und Tun, die dem Nacken, Kiefer und den Armen Raum gibt, damit Du im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf frei bekommst. Was haben die Fußgelenke mit dem obersten Kopfwirbel zu tun? Es sind oft wenig offensichtliche und komplexe funktionale Zusammenhänge, die eine freie, leichtfüßige Aufrichtung und Gangart ermöglichen. Mitwirkende sind hier nicht nur das Gleichgewichtssystem, die Schwerkraft und die knöchernen Strukturen. Auch das Zusammenwirken der Schwingböden, bzw. der Diaphragmen wie Beckenboden, Zwerchfell oder Mundboden, lässt uns eine beschwingte Senkrechte als einen wesentlichen menschlichen Antrieb und wichtigen Aspekt unserer Lebensfreude erleben.

Workshop 18b

Diese Lektion führt zu einer Horizonterweiterung, einem Perspektivenwechsel und mehr Selbstbewusstsein. Du forschst, wie Du durch das Differenzieren einzelner Körperteile beweglicher wirst. Mühelos wird die Arbeit in den einzelnen Gelenken über Deine ganze Länge angemessen umverteilt, was zu mehr Leichtigkeit und Umsicht führt. Sich gut drehen können, bedeutet wendig und offen zu sein, den Überblick zu behalten und ist nicht zuletzt überlebensnotwendig. Diese Stunde in Bewusstheit durch Bewegung enthält alle Bestandteile dieses Lernprozesses.