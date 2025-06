Claudia Deeg

Über die Moderatorin

Seit 1997 beim SWF/SWR als Moderatorin, Redakteurin und Reporterin. Hörfunk-Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio (2002-2005) und in Paris (2006-2009). Studium (Politikwissenschaft, Publizistik, Psychologie) in Mainz und Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München.

Radikal digital...

… durch die Corona-Pandemie: Die Kinder im Homeschooling, die Eltern im Homeoffice. WhatsApp-Nachrichten und Rundmails an Eltern und Kinder verschicken und die Lehrerin bei Laune halten und unterstützen. In einer vagen Vorahnung hatte ich kurz vor Lockdown und Schulschließungen gebrauchte Notebooks und WLan-Verstärker gekauft... So liefen Sendungsvorbereitungen und Konferenzen vom Esstisch aus. Dazwischen verzweifelte Versuche, bei workouts durchtrainierter Influencerinnen mitzuhalten – wenigstens zum Spaß der Töchter. Und das Einkaufen für die Großeltern als Auszeit von der digitalen Dauerschleife.