Ob im Auto, am Baggersee oder zu Hause, unsere Programme sind fast überall zu empfangen. Im Fernsehen, dank DVB-T, in digitaler Qualität. Im Hörfunk wie gewohnt auf UKW und mit Digitalradio seit Ende 2011 ebenfalls in digitaler Qualität.



Fernsehen

DVB-T2 HD – Die neue Ära im digitalen Antennenfernsehen

Das neue digitale Antennenfernsehen ist gestartet: In ausgewählten Ballungsräumen ist der neue Standard DVB-T2 HD empfangbar. DVB-T2 HD ist der Nachfolger des Antennenfernsehens DVB-T, er bietet eine bessere Qualität (überwiegend in HD) und mehr Programme.

Radio

Radioempfang per UKW

Ob Autoradio, Küchenradio, Stereoanlage oder Radiowecker – der analoge Radioempfang über Ultrakurzwelle im Frequenzbereich 87,5-108,0 MHz ist weit verbreitet.

Da die Frequenzen zur Ausstrahlung der Hörfunkprogramme über UKW begrenzt sind, ist die Ausstrahlung immer auf eine bestimmte Region beschränkt. Unsere Programme können daher nur in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz empfangen werden, abgesehen von technisch bedingten Überreichweiten in den Grenzregionen. Die Empfangsqualität kann durch Störfrequenzen und Witterungsbedingungen schwanken.

Digitales Radio – DAB+

DAB steht für „Digital Audio Broadcasting“, die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne. Im Vergleich zum analogen UKW-Empfang verbindet DAB+ die Vorteile des Antennenempfangs mit neuen modernen Möglichkeiten der Mediennutzung. DAB+ ist eine Weiterentwicklung des DAB-Standards, weshalb der Empfang von DAB-Programmen mit einem DAB+ Gerät möglich ist, umgekehrt jedoch nicht.

Seit Ende 2011 werden unsere Hörfunkprogramme im DAB+ Standard ausgestrahlt. Neben den Programmen SWR1, SWR2, SWR3 und SWR4 sind auch die über UKW nur eingeschränkt empfangbaren Programme SWR Aktuell und DASDING zu hören. Das Sendernetz für die Ausstrahlung von DAB+ befindet sich noch im Aufbau. Eine flächendeckende Versorgung wird daher erst in den nächsten Jahren erreicht.

Sendernetzausbau

Am Donnerstag 10. Dezember 2020 wurde der Senderstandort Ravensburg Höchsten in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in Baden-Württemberg in den Landkreisen Sigmaringen (Sigmaringen, Pfullendorf, Mengen), Biberach (Riedlingen), Konstanz (Stockach), Bodenseekreis (Überlingen, Salem) und im westlichen Kreis Ravensburg, für den DAB+ Mux "SWR BW S" im Frequenzblock (Kanal) 8A.

Am Donnerstag 05. November 2020 wurde der Senderstandort Hardberg (in Hessen) in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in Baden-Württemberg im südlichen Odenwald zwischen Laudenbach, Weinheim, Heiligkreuzsteinach und Eberbach, für den DAB+ Mux "SWR BW N" im Frequenzblock (Kanal) 9D.

Am Dienstag, 29. September 2020 wurde der Senderstandort Oberheimbach in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in Rheinland-Pfalz entlang des Rheintals in den Landkreisen Mainz-Bingen und Rhein-Hunsrück-Kreis zwischen Trechtingshausen-Bacharach–Oberwesel, für den DAB+ Mux "SWR RP" im Frequenzblock (Kanal) 11A.

Am Dienstag, 15. September 2020 wurde der Senderstandort Bad Münster am Stein in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung im Kreis Bad Kreuznach (Bad Kreuznach-Bad Sobernheim-Fürfeld) für den DAB+ Mux "SWR RP" im Frequenzblock (Kanal) 11A.

Am Dienstag, 18. August 2020 wurde der Senderstandort Zweibrücken in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in Zweibrücken und der Südwestpfalz (Hornbach, Contwig, Oberauerbach) für den DAB+ Mux "SWR RP" im Frequenzblock (Kanal) 11A.

Im Zuge der Erneuerung der Tunnelfunkanlage des Saukopftunnels an der B38 (nördlich von Weinheim) wurde diese zusätzlich mit DAB+ ausgestattet. Seit Ende Juni sind nun auch die SWR Digitalradioprogramme auf Kanalblock 9D im Saukopftunnel empfangbar.

Für 2020/2021 planen wir den weiteren DAB+ Sendernetzausbau in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit folgenden Standorten.

Baden-Württemberg:

Herbrechtingen (2021), Konstanz (2021), Mannheim (2021), Rottweil Deilingen (2021), Waldstetten Gmünd (2021).

Rheinland-Pfalz:

Ahrweiler (2021), Bleialf (2021), Daleiden (Q2/Q3 2021), Kirn (2021), Hohe Derst (2021), Mudersbach (2021), Niedersgegen (Q1 2021), Oberes Ahrtal (2021).

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Termine sind ohne Gewähr. Änderungen in der Ausbauplanung sind jederzeit kurzfristig möglich.