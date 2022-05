per Mail teilen

Judith Tiogue Tsofack kam vor sieben Jahren aus Kamerun nach Deutschland und studierte Informations- und Kommunikationstechnik an der Fachhochschule Dortmund. Seit zwei Jahren arbeitet sie im SWR im Bereich Technik und Produktion als Ingenieurin in der Abteilung Programmverbreitung. Beim SWR hat sie sich gezielt beworben, weil sie erfahren hatte, dass Vielfalt in der Belegschaft gefördert wird. Ob sich ihre Erwartungen erfüllt haben, erzählt sie im Video.