DIVERSITY-TAG AM 18. MAI 2021

Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt setzt der SWR zum 9. Deutschen Diversity-Tag“ am Dienstag, 18. Mai 2021 ein sicht- und hörbares Zeichen in allen Programmen. Mehr Vielfalt im Programm, mehr Vielfalt in der Belegschaft ist ein Thema, das den SWR das ganze Jahr über umtreibt und zu dem wir immer wieder Kolleg*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen im SWR zu Wort kommen lassen.