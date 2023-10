Christian Hufnagel: Das Radio der Zukunft

Am 29. Oktober 1923 ging das erste offizielle deutsche Rundfunkprogramm auf Sendung. Das Radio feiert diesen Monat 100. Geburtstag, 50 Millionen Deutsche hören täglich zu. Was aber bringt die Zukunft? Moderiert bald KI anstelle von Menschen? Wie verändern Podcasts und Apps die Audio-Welt? Wieviel Personalisierung ist möglich? Und werden wir weiterhin Radioprogramme wie z. B. SWR3 linear hören? Antworten hat Christian Hufnagel, Head of ARD Audio Lab, das seinen Sitz beim SWR in Baden-Baden hat. Christian Hufnagel gibt in seinem Impuls Einblick in das Radio der Zukunft. Er ist sich sicher, dass der Erfindungsreichtum, mit dem sich Radio immer wieder neu erschaffen hat, auch in den nächsten Jahren nicht nur anhält, sondern sich durch Digitalisierung und KI noch beschleunigen wird.

