Pop-Schlager meets NDW:

Am Sonntag, 26. Juni 2022, gaben die Schlagerstars Lisa Bund, Mitch Keller, Emilija Wellrock und Vincent Gross bei der Johannisnacht in Mainz Vollgas auf der SWR Gutenbergbühne.

Höhepunkt des Abends war der NDW-Star Markus mit seiner „Ich will Spaß-Show“. Er nahm die Besucher*innen mit auf eine musikalische Reise durch die 80iger Jahre.

Lisa Bund eröffnet den Nachmittag SWR Jörg Puchmüller Lisa Bund und ihre Band legen gleich richtig los SWR Jörg Puchmüller Lisa Bund hat gute Laune auf der Bühne SWR Jörg Puchmüller Die gute Laune ist auch beim Publikum zu spüren SWR Jörg Puchmüller SWR4 Moderator Michael Münkner begrüßt die Gäste vor der SWR Gutenbergbühne SWR Jörg Puchmüller Mitch Keller singt für die Besucher*innen der Mainzer Johannisnacht SWR Jörg Puchmüller Er bringt vollen Einsatz und tanzt auf den Tischen im Publikum SWR Jörg Puchmüller Als Künstler kann Mitch auch während dem Singen Selfies mit seinen Fans machen SWR Jörg Puchmüller Emilija Wellrock übernimmt die Bühne... SWR Jörg Puchmüller ... und motiviert zum Mitmachen SWR Jörg Puchmüller Das Publikum klatscht eifrig mit SWR Jörg Puchmüller Und natürlich steht Emilija auch gemeinsam mit Vincent Gross auf der Bühne SWR Jörg Puchmüller Vincent Gross gibt direkt Gas SWR Jörg Puchmüller Das Publikum jubelt ihm zu SWR Jörg Puchmüller Als Background-Tänzerinnen bekommt er kurzfristige Unterstütung aus dem Publikum SWR Jörg Puchmüller Auch Vincent mischt sich unters Publikum SWR Jörg Puchmüller Und zum Abschluss darf das Foto mit Sprung natürlich auch bei der Mainzer Johannisnacht nicht fehlen SWR Jörg Puchmüller Ein glücklicher Fan mit Vincents Unterschrift auf der Stirn SWR Jörg Puchmüller Auch das restliche Publikum hat viel Spaß SWR Jörg Puchmüller Zum Abschluss macht Markus mit der "Ich will Spaß-Show" ordentlich Stimmung auf dem Liebfrauenplatz SWR Jörg Puchmüller Mit einem abwechslungsreichen Programm... SWR Jörg Puchmüller ... und vollem Einsatz auf der Bühne SWR Jörg Puchmüller Das Publikum feiert Markus & die "Ich will Spaß-Show" SWR Jörg Puchmüller