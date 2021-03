Über gleich zwei Landtagswahlen zu berichten, ist schon in normalen Zeiten ein komplexes Thema - in diesem Jahr macht Corona alles komplizierter: Detaillierte Hygienekonzepte müssen erstellt, Produktionen und Wahlsendungen entsprechend geplant werden. Denn Mitarbeitende und Mitwirkende sollen bestmöglich geschützt werden.

"Corona-Taskforce" im SWR

Im SWR gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich seit Wochen mit den Sendungen zu den Landtagswahlen befasst und prüft, wie diese unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben stattfinden können. Das passiert im ständigen Austausch mit dem Krisenstab im SWR.

Denn: Zurzeit muss jede Sendung im Detail genehmigt werden. "Wie bei all unseren Produktionen müssen wir auch für die Wahlberichterstattung Rahmenbedingungen schaffen, die die Mitarbeitenden und Mitwirkenden bestmöglich schützen und die gleichzeitig die Produktions- und Sendefähigkeit des SWR sichern", betont Karl Maier, Leiter der "Corona-Taskforce".

Fahren auf Sicht

Hygienekonzepte definieren Spielregeln für Berichterstattung

Die Grundlage für die Entscheidung, ob und wie eine Produktion stattfinden kann, bilden dabei die beiden Hygienekonzepte, die von den Produktionsleitungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl erstellt wurden. Detailliert sind darin alle Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln aufgeführt, die in den beiden SWR Sendekomplexen am Neuen Schloss in Stuttgart und auf dem Ernst-Ludwig-Platz in Mainz für die Zeit der Wahlberichterstattung gelten.

Neben allgemeingültigen Regeln wie Händewaschen, Maskenpflicht am Set und Abstand halten finden sich in den Papieren genaue Verhaltensregeln, unter anderem für die Maske, die Regie, den Ton, die Produktion, das Catering oder den Umgang mit Studiogästen. Hygienemaßnahmen für die Weitergabe von Technik und Arbeitsmaterialien sind darin ebenso festgelegt wie Regeln, wie viele Personen in ein Fahrzeug dürfen oder für wie viele Platz in den Büro-Containern und im Übertragungswagen ist. Für Innenräume gilt allgemein: Pro zehn Quadratmeter Fläche ist eine Person zugelassen.

Weniger Personal vor Ort: 9 statt 19 Personen im Übertragungswagen

"Aufgrund der Abstandsregeln müssen wir in diesem Jahr vor Ort mit deutlich weniger Personal auskommen", erzählt Thorsten Pfaff, Produktionsleiter für die Landtagswahlberichterstattung in Baden-Württemberg. Was das konkret bedeutet, erläutert er an einem Beispiel: "Bei der letzten Landtagswahl war unser Übertragungswagen mit 19 Personen besetzt, jetzt dürfen nur noch neun Kolleg*innen darin arbeiten.” Viele Mitarbeiter*innen können diesmal nicht vor Ort am oder im Landtag arbeiten.

Der Schnitt von Fernsehbeiträgen oder die Online-Berichterstattung zum Beispiel finden diesmal im SWR Funkhaus statt. Das bedeutet allerdings, dass die Abstimmung für die Mitarbeiter*innen deutlich schwieriger wird.

Wahlberichterstattung aus dem Zelt

Um die Corona-Vorschriften einhalten zu können, berichtet der SWR nicht wie sonst üblich aus den Wahlstudios im Stuttgarter bzw. Mainzer Landtag, sondern aus zwei Zelt-Komplexen, die im Ehrenhof des Neuen Schlosses in Stuttgart sowie gegenüber dem Abgeordnetenhaus in Mainz errichtet wurden. Diese werden von Büro-Containern und Übertragungstechnik ergänzt.

Corona-Tests am Samstag und Sonntag

Um die Infektionsgefahr am Wahlwochenende weiter zu reduzieren, wird am Samstag und Sonntag flächendeckend getestet. Der Krisenstab des SWR hat beschlossen, dass sich alle Mitarbeitende und Mitwirkende, die sich im und um den Landtag sowie in den Funkhäusern aufhalten, an beiden Tagen einem Schnelltest unterziehen müssen. Sollte ein Test positiv ausfallen, muss die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sofort in Quarantäne. Für diesen Fall sind die meisten Positionen in den Teams doppelt besetzt. Ein Restrisiko aber bleibt. Und so ist Wahlberichterstattung in Corona-Zeiten ein "Fahren auf Sicht".

"Chancen-Sendung"

"Unsere Möglichkeiten sind wegen der Pandemie eingeschränkt, aber das ist gleichzeitig auch eine Herausforderung. Wir arbeiten dieses Mal vor Ort mit deutlich weniger Personen. Die Autor*innen bleiben im Sender und schneiden dort ihre Beiträge, die Kolleg*innen von ARD aktuell bleiben in Hamburg. Die Politiker*innen-Runden fallen kleiner aus. Wir sehen in den besonderen Bedingungen, mit denen wir umgehen müssen, aber auch Chancen. Die gewohnten Reportagen von den Wahlpartys, die diesmal nicht stattfinden können, ersetzen wir etwa durch Interviews mit Vertretern der jeweiligen Partei-Basis. Und wir haben die Möglichkeit, Gäste aus der Quarantäne zuzuschalten, wenn es die Lage erfordert. Was mich vor allem zuversichtlich macht: meine motivierten und engagierten Kolleg*innen. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Start in dieses Superwahljahr 2021." Sebastian Deliga, Redaktion ARD-Wahlsendung/Multimediale Chefredaktion

"Ganz viel Flexibilität"

"Wahlen sind immer ein tolles Team-Ereignis, in diesem Jahr mit besonderen Herausforderungen: Die Landtagswahl hat in der Corona-Pandemie einen anderen Stellenwert bei den Menschen, sie ist weniger präsent, weil große Wahlkampfveranstaltungen wegen Corona ausfallen und vieles virtuell abläuft. Wahlberichterstattung unter Corona-Bedingungen ist ein Spagat: Wir müssen einerseits die Fragestellungen und Ängste der Menschen in der Pandemie aufgreifen und abbilden, wie die Parteien damit umgehen. Andererseits ist es notwendig, auch andere Themen in den Blick zu nehmen und in die Zukunft zu schauen. Insgesamt ist bei unseren Produktionen derzeit mehr Abstimmung nötig und es ist ganz viel Flexibilität gefragt, weil wir uns ständig auf Neues einstimmen müssen." Ina-Gabriele Barich, Redaktionsleitung Zur Sache Rheinland-Pfalz

