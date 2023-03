Wer sich einen neuen Smart Speaker kaufen möchte, steht regelrecht vor einer Flut an unterschiedlichen Modellen. Um Ihnen dabei zu helfen, das für Sie passende Gerät auszuwählen, haben wir in diesem Artikel einige wichtige Informationen und Tipps zusammengestellt. Wir können Ihnen die konkrete Kaufentscheidung zwar nicht abnehmen, hoffen aber, dass wir Ihnen mit unseren Empfehlungen eine Orientierung bieten können, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

Wozu brauche ich einen Smart Speaker?

Smart Speaker sind schon lange kein unterhaltsames Gadget mehr, sondern ein nützlicher Helfer im Alltag. So können Sie beispielsweise Ihre Lieblingsmusik oder Ihren Lieblingspodcast abspielen, Timer und Erinnerungen setzen oder auch einfach per Sprachbefehl nach dem Wetter oder den aktuellen Nachrichten fragen. Darüber hinaus gibt es auch viele weitere Funktionen, wie beispielsweise das Steuern von anderen Smart-Home-Geräten, das Bestellen von Produkten per Sprachbefehl oder die Verwendung im Auto.

Welchen Sprachassistenten bevorzugen Sie?

Die erste große Entscheidung, die Sie beim Kauf eines Smart Speakers treffen sollten, betrifft nicht das Gerät an sich, sondern den Sprachassistenten, auf den das Gerät zurückgreift. Der Smart Speaker ist sozusagen der Körper und der Sprachassistent das Gehirn des Gerätes. Die drei bekanntesten Sprachassistenten sind Siri von Apple, Alexa von Amazon und der Google Assistant von Google. Diese drei Hersteller bieten jeweils Smart Speaker mit ihren eigenen Sprachassistenten an. Welcher Sprachassistent für Sie in Frage kommt ist vor allem Gewöhnungssache.



Es gibt noch zahlreiche andere Hersteller von Smart Speakern, die teilweise auf diese Sprachassistenten zurückgreifen. Andere Hersteller verwenden ihre eigenen Sprachassistenten, die allerdings nicht so verbreitet sind.

Auf diese Kriterien sollten Sie achten:

Um den richtigen Smart Speaker zu finden, haben wir drei Kriterien definiert, nach denen Sie sich richten können:

1. Kompatibilität: Der Smart Speaker sollte mit den Geräten und Diensten kompatibel sein, die Sie bereits verwenden. Nutzen Sie hauptsächlich Apple Geräte, könnte der Apple Home Pod oder die Mini-Version für Sie in Frage kommen. Ist Ihre bisherige Technik-Ausstattung bunt gemischt, können wir grundsätzlich Geräte von Amazon oder Google empfehlen.

2. Klangqualität: Die Klangqualität ist ein wichtiger Faktor, besonders wenn Sie den Smart Speaker zum Abspielen von Musik verwenden möchten. Mittlerweile bieten einige Geräte - wie der Echo Studio - für Größe und Preis einen richtig guten Klang. Wer vorrangig nach einem neuen Lautsprecher sucht, der zudem intelligent gesteuert werden kann, sollte sich die Smart Speaker von BOSE oder Teufel anschauen.

3. Preis: Smart Speaker gibt es in verschiedenen Preisklassen. Überlegen Sie sich, wie viel Sie ausgeben möchten und welche Funktionen Sie dafür erwarten. Wer ein günstiges Einsteigermodell sucht, um in die Welt der Smart Speaker einzutauchen, sollte sich den Echo Dot, den Apple Home Pod mini oder den Nest Mini von Google anschauen.

Welche Funktionen benötigen Sie?

Die wohl wichtigste Frage ist, wofür Sie sich einen Smart Speaker kaufen und welche Funktionen Sie verwenden möchten. Möchten Sie Ihren Smart Speaker hauptsächlich für kleine Aufgaben, wie das Stellen eines Timers oder Termins oder für Abfragen des Wetters nutzen, können Sie jeden Smart Speaker verwenden.

Interessant wird es, wenn Sie Ihren Smart Speaker darüber hinaus verwenden möchten.



Smart Speaker mit Display können auch visuelle Informationen liefern und so beispielsweise Videos, Bilder, Wettervorhersagen, Rezepte und Kalendertermine auf dem Display anzeigen. Zum anderen ermöglicht das Display eine bessere Interaktion mit dem Gerät, da Nutzende auf dem Touchscreen navigieren und Einstellungen vornehmen können. Darüber hinaus können Smart Speaker mit Display auch als Smart-Home-Zentralen fungieren und mit anderen kompatiblen Geräten wie Kameras, Thermostaten oder Lichtschaltern interagieren. Hier können wir generell Geräte der Echo Show-Reihe empfehlen.

Hat Ihr Auto keinen integrierten Sprachassistenten, gibt es einige Möglichkeiten, um einen Smart Speaker im Auto nachträglich zu installieren. Amazon bietet eine Möglichkeit mit dem Echo Auto, welches mithilfe einer Lüftungsschlitzhalterung installiert werden kann. Eine Alternative bildet der JBL Link Drive, welcher über den Zigarettenanzünder funktioniert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl des richtigen Smart Speakers von verschiedenen Faktoren abhängt, die jede:r individuell abwägen muss. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, welche Funktionen man benötigt und welche Geräte damit kompatibel sind.



In jedem Fall sollten Sie sich im Vorfeld gut informieren und verschiedene Geräte vergleichen. Denn letztendlich ist der richtige Smart Speaker derjenige, der Ihren individuellen Anforderungen am besten entspricht und Ihnen das Leben erleichtert.

