Rund 7,7 Millionen Wahlberechtigte in Baden-Württemberg und 3,1 Millionen Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz sind am 14. März 2021 aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und einen neuen Landtag zu wählen. Der Südwestrundfunk (SWR) begleitet die Wahlen im SWR Fernsehen und im Ersten, im Hörfunk und Internet mit einem umfangreichen Angebot und einer Vielzahl von Sondersendungen, in denen die Wählerinnen und Wähler sich informieren können.