Alle Programminhalte zum SWR Programmschwerpunkt zum Jahrestag der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz im Juli 2022 finden Sie hier zur Übersicht

Der Südwestrundfunk (SWR) bietet ein Jahr nach der verheerenden Flut an der Ahr, in der Eifel und an der Erft einen großen, multimedialen Programmschwerpunkt – ein vielfältiges Angebot mit verschiedenen Formaten auf unterschiedlichen Plattformen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen in der Region. Wir haben alle Programmpunkte für Sie zusammengefasst.

Übersicht zum SWR Programmschwerpunkt „Die Flut – Ein Jahr danach“

Übersicht zum SWR Programmschwerpunkt „Die Flut – Ein Jahr danach“ Wann? Sendung Wo? ab 1.7. 2022 Podcast „Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“ ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen 9.7.2022, 20:15 Uhr „Gemeinsam stAHRk – Zusammenhalt im Ahrtal“ Livesendung im SWR Fernsehen 11.7.2022 „Ein Dorf baut auf“ ARD Mediathek und um 18:15 Uhr im SWR Fernsehen 11. bis 15.7.2022, 13–16 Uhr „Eine Woche aus dem Ahrtal“ SWR1 Rheinland-Pfalz 13.7.2022, 19 Uhr „Klartext“: Diskussionsforum aus Krälingen SWR4 Rheinland-Pfalz 13.7.2022, 18:15 Uhr „made in Südwest: Aufgeben gibt’s nicht – Ein Jahr nach der Flut im Ahrtal“ SWR Fernsehen 14.7.2022, 17:30 Uhr Gedenkveranstaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler im Kurpark Bad Neuenahr 14.7.2022, 18:38–20 Uhr „Als die Flut ins Ahrtal kam – Das Jahr nach der Katastrophe“: Livesendung aus Rech „Landesschau Rheinland-Pfalz“ und „SWR Aktuell RP“ im SWR Fernsehen 14.7.2022, 20:15 Uhr „Zur Sache Rheinland-Pfalz Extra: Die Flutkatastrophe an der Ahr – Fehler, Folgen und Verantwortung“ SWR Fernsehen 15.7.2022, 20:15 Uhr „Expedition in die Heimat: Aufbruch im Ahrtal“ SWR Fernsehen

