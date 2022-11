Die Jahre 2021 – heute

Journalist:innen werden tätlich angegriffen, das Ahrtal wird überschwemmt, der Ukrainekrieg beginnt und der SWR übernimmt früher als gedacht den ARD-Vorsitz.

2021

5. Februar

Der Stuttgarter Fernsehturm feiert seinen 65. Geburtstag. 1956 wurde der 217 Meter hohe Turm nach 20 Monaten Bauzeit eingeweiht. Das schwäbische Wahrzeichen war der erste Fernsehturm weltweit und entwickelte sich schnell zum Vorbild für Fernsehtürme auf der ganzen Welt, z. B. in Toronto, Moskau oder Seattle.

3. April

Bei einer Demonstration der „Querdenken“-Bewegung gegen die Corona-Politik werden mehrere Journalist:innen tätlich angegriffen und an ihrer Berichterstattung gehindert. SWR Intendant Kai Gniffke verurteilt die Gewalttaten und sichert den betroffenen Mitarbeitenden uneingeschränkten Beistand zu.

4. Mai

„Ich bin Sophie Scholl“, eine vom SWR und BR produzierte Instagram-Serie, holt die Widerstandskämpferin in das mediale Leben heutiger junger Menschen. Direkt und subjektiv lässt Sophie Scholl die Nutzer:innen ihres Instagram-Kanals an ihrem Alltag im Kriegsjahr 1942 teilhaben und zeigt ihren Weg zur bekanntesten Widerstandskämpferin gegen die NS-Diktatur.

5. Mai

Start der 50:50-Challenge nach dem Vorbild der BBC. Als erste Landesrundfunkanstalt in der ARD stellt sich der SWR dem Ziel, den Frauenanteil in den Fernseh-, Hörfunk- und Online-Formaten zu erhöhen und Frauen im Programm sichtbarer zu machen.

Mit der 50:50-Challenge mehr Sichtbarkeit für Frauen im Programm des SWR

23. Juli

Unfassbare Wassermassen fluten in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli ganze Regionen im Westen Deutschlands. Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gilt als die größte Naturkatastrophe der jüngeren deutschen Geschichte. Die Folgen: viele Tote und Verletzte und Schäden in Milliardenhöhe.

Mit dem ARD-Benefiz-Tag am 23. Juli setzen die Programme der ARD ein Zeichen für den Zusammenhalt in Deutschland. Den ganzen Tag rufen die Radiowellen zu Spenden auf und berichten über die Menschen im Katastrophengebiet. Der ARD-Benefiz-Tag mündet abends in einer Live-Sendung aus Köln und Leipzig im Ersten. "Wir halten zusammen – Der ARD-Benefiz-Abend zur Flutkatastrophe" entsteht in Zusammenarbeit von SWR, WDR, MDR, BR und NDR.

15. Dezember

Die SWR-Produktion „Ich bin dein Mensch“ wird zuerst in der ARD-Mediathek, dann am Filmmittwoch in Das Erste ausgestrahlt. Der Film über die Liebe einer Wissenschaftlerin zu einem Roboter räumt Preise ab: den Deutschen Filmpreis 2021 für Bester Spielfilm, Bestes Drehbuch, Beste Regie und Beste weibliche Hauptrolle, auf der Berlinale 2021 den Silbernen Bären für die beste Hauptrolle und den Bayrischen Filmpreis 2022 für Bestes Drehbuch. Zudem steht er auf der Oscar-Shortlist für den besten internationalen Film.

Regisseurin Maria Schrader hat zusammen mit Jan Schomburg das Drehbuch geschrieben. Die Berliner Wissenschaftlerin Alma (Maren Eggert) arbeitet im Pergamonmuseum. Um an Forschungsgelder für ihre Arbeit zu kommen, lässt sie sich zur Teilnahme an einer außergewöhnlichen Studie überreden. Die Mitarbeiterin einer Partnerschaftsagentur (Sandra Hüller) stellt ihr den humanoiden Roboter Tom (Dan Stevens) vor. Die Wissenschaftlerin Alma soll auf Probe drei Wochen lang mit dem Roboter Tom (Dan Stevens) zusammenleben und anschließend ein Gutachten dazu schreiben. Mit seiner künstlichen Intelligenz wird Tom ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse programmiert. „Tom" soll für Alma den perfekte Lebenspartner darstellen.

2022

24. März

Seit einem Monat herrscht Krieg in der Ukraine. Ein Krieg, dessen Auswirkungen auch die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz immer stärker spüren. Die Zahl der ankommenden Geflüchteten steigt, die Themen Unterbringung, Versorgung und Hilfe werden von Tag zu Tag wichtiger. Der SWR setzt daher am 24. März einen multimedialen Schwerpunkt-Tag mit Informations- und Hilfsangeboten unter dem Titel „#zusammenkommen – Wie gelingt es im Südwesten?“. Alle Ausspielwege sind beteiligt: vom SWR Fernsehen über die Hörfunkprogramme, Online und Social Media.

Juli

In einem Programmschwerpunkt widmen sich die Programme des SWR zum Jahrestag der Flutkatastrophe den Menschen in den betroffenen Gebieten. Zusätzlich wird in einem Dossier regelmäßig und aktuell berichtet, wie es den Menschen heute dort geht.

14. September

Auf der Hauptversammlung der ARD-Rundfunkanstalten wird beschlossen, dass der SWR ab 1. Januar 2023 den ARD-Vorsitz übernimmt. Nach dem Rücktritt der später fristlos entlassenen rbb-Intendantin Patricia Schlesinger vom ARD-Vorsitz beginnt der SWR damit ein Jahr früher als geplant.

